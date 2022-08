Lkw-Anhänger brennt in Großenkneten: 80.000 Euro Schaden

Von: Fabian Raddatz

Ein Kühlauflieger brannte auf einem großen Schlachthofgelände in Ahlhorn. © Nord-West-Media TV

Ein Lkw-Anhänger fängt auf einem Schlachthof Feuer. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig, verhindert Schlimmeres. Doch der Schaden ist immens.

Großenkneten – Einsatz am Mittwochabend für die Feuerwehr in Großenkneten: Auf einem Schlachthof im Gewerbegebiet in Ortsteil Ahlhorn brannte ein 40 Tonner Sattelzug mit Kühlauflieger. Wie das Nachrichtenportal „Nord-West-Media TV“ berichtet, stand der vordere Bereich des leeren Kühlaufliegers bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Demnach habe der Lkw-Fahrer geistesgegenwärtig reagiert, schnell die Sattelzugmaschine vom Auflieger getrennt – so nahm nur der Anhänger Schaden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, heißt es weiter. Hätte der Kühlsattelzug an der Rampe des Schlachthofes gestanden, hätte es auch schlimmer ausgehen können, sagte Ortsbrandmeister Carsten Rönnau.

Wie es zu dem Brand kam, muss die Polizei aufklären. Es ist aber von einem möglichen technischen Defekt des Kühlaufliegers an der Kühltechnik auszugehen. Der Sachschaden an dem Auflieger wird auf 80.000 Euro geschätzt. Weitere Einsatz-Meldungen aus der Region: Nach einem Blitzeinschlag im Landkreis Rotenburg ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

