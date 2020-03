Ein „Licht der Hoffnung“

Harpstedt – „Licht der Hoffnung – wir halten uns fern und sind füreinander da.“ Diese Aktion mit über 1 000 beteiligten Gemeinden in Deutschland findet nun auch im wahrsten Sinne des Wortes in Harpstedt „Anklang“. Von diesem Sonntag an läuten jeden Abend um 19 Uhr die Glocken der Christuskirche für zehn Minuten. In dieser Zeit sind alle eingeladen, eine Kerze als „Licht der Hoffnung“ ins Fenster zu stellen und zu einem Gebet innezuhalten. „Für unsere Gemeinde, für Kranke und für alle, die in der Pflege tätig sind, für unser Land und die Welt. Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns miteinander verbunden und von Gott getragen. Mit dem abschließenden Lied ,Der Mond ist aufgegangen' setzen wir ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. In diesen Tagen der notwendigen Isolation ist es besonders wichtig, Gemeinschaft im Glauben zu leben. Dies ist weiterhin möglich“, schreibt Pastorin Elisabeth Saathoff in einer Pressemitteilung.