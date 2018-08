„Langfristig werden wir den Wald umbauen müssen“

Auf dieser Fläche am Hengsterholzer Fuhrenkamp wurden erst im Frühjahr Douglasien und Rotfichten gepflanzt. Von ihnen ist nicht mehr viel übrig. J Fotos: Buschmann

Landkreis - Kopfschütteln. Das ist wohl eine der häufigsten Bewegungen von Günter Westermann. Sie ist Ausdruck seiner Fassungslosigkeit. Jene Stimmungslage hat den 66-Jährigen aus Havekost voll im Griff. Dafür sorgt die seit Monaten anhaltende Trockenheit, von der auch er direkt betroffen ist.

Westermann ist Vorsitzender des Umweltausschusses des Landkreises Oldenburg und stellvertretender Landrat. Zudem besitzt er rund 17 Hektar Wald und vertritt als Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Oldenburg-Delmenhorst rund 550 Mitglieder seiner Zunft mit rund 5 500 Hektar bewirtschafteter Waldfläche. Mit Sorge beobachten sie, wie die Hitze, anhaltende Trockenheit sowie zusätzlich Schädlinge den Bäumen und bodennahen Pflanzen zusetzen. Für Westermann ist diese Wetterlage kein einmaliger Ausrutscher der Natur. Im Gegenteil: Er ist fest davon überzeugt, dass der Klimawandel in vollem Gange ist.

Den Beweis dafür sieht Westermann längst erbracht. „Wir haben vermehrt mit der Frühjahrstrockenheit zu kämpfen“, sagt er. Im Gegensatz zu früher reiche diese Periode von April bis Juni. Die Konsequenzen seien überall sichtbar: Die Felder sind braun statt grün. Auch die Vegetation an den Rändern ist verdorrt. Selbst im Wald ist nichts mehr, wie es einst war: Das Unterholz ist ausgetrocknet. Nicht anders ist es mit den Farnen und dem Holunder. Auch die Eberesche geht kaputt. Und weil die Bäume nicht mehr genug Wasser aus dem Boden ziehen können, werfen sie ihre Blätter und Früchte ab.

Der Forstwirt bleibt unter einer Eiche stehen und deutet auf den Boden. Er ist mit Eicheln übersät. „Ein Notabwurf“, sagt Westermann knapp. Eigentlich werfe die Eiche erst im Oktober ihre Früchte ab. Der Waldbesitzer schiebt eine Erklärung für die braunen Blätter hinterher: „Der vorzeitige Blattabwurf reduziert die Verdunstungsrate.“

Es sind die regional traditionellen Baumarten wie Eiche, Rotbuche und Rotfichte, die mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Vor allem die Neuanpflanzungen sind betroffen. Westermann macht auf eine Fläche am Hengsterholzer Fuhrenkamp aufmerksam. Dort sind erst im Frühjahr Douglasien und Rotfichten gepflanzt worden. Der größte Teil ist schon wieder kaputt, obwohl der Zustand besser ist, als es Westermann vermutet hat. Allerdings sei die schlechte Konstitution der Setzlinge nicht allein mit der Trockenheit zu erklären. An einigen Douglasien hat sich das Rehwild gefegt. „Das riecht so gut“, vermutet der Havekoster.

Bei der Eiche kommt zur Trockenheit der Umstand hinzu, dass die Raupen des Großen Eichenspanners einzelne Bäume schädigen. Der Frostspanner gehört dazu. Dessen Aktivitäten führen während des Johannestriebes um den 24. Juni herum zum Mehltaubefall. Auch der Eichenprachtkäfer macht den Eichen den Garaus. Am Ende sterben die Bäume ab. Dies betreffe inzwischen nicht mehr nur Waldgebiete, sondern auch Hofeichen, einst als Schattenspender in den Boden gesetzt. Schon jetzt mussten Besitzer einige Eichen als Totalverluste abschreiben, berichtet er.

In der Summe sieht Westermann abschließend vor allem eine Konsequenz: „Wir müssen langfristig den Wald umbauen.“ Neben den bislang gepflanzten vitalen und gesunden Saatbäumen sieht er in der Zukunft die Douglasie, die Roteiche und die Küstentanne aus Nordamerika als Arten der Zukunft an. Denn dem Klimawandel und seinen Auswirkungen könnten nur gesunde, artenreiche Mischwälder trotzen. J ubu