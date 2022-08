Landtagskandidaten bei Landwirten: Fast alle sind sich meistens einig

Von: Gero Franitza

Teilen

Diskutieren über Landwirtschaft: Lukas Reinken (CDU), Hilke Hochheiden (Linkspartei), Imke Haake (FDP), Pia van de Lageweg (SPD), Begüm Langefeld (Grüne) und Moderator Martin Siemer (von links), © Franitza.

Großenkneten – „Wenn die Linke der CDU zustimmen muss ...“, sagte die Landtagskandidatin der Linkspartei Hilke Hochheiden bei der Podiumsdiskussion der Landvolkverbände Oldenburg und Cloppenburg am Montagabend in Großenkneten. Die Huderin, die ihre Parteifreundin Kreszentia Flauger vertrat, schien selbst erstaunt von ihrer Aussage und musste schmunzeln. Sie hatte sich ihrem Vorredner und Sitznachbarn Lukas Reinken (CDU) bei einem Diskussionspunkt angeschlossen.

Diese Szene spiegelt in weiten Teilen den Verlauf der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung im Gasthaus Kempermann wider. Keiner der geladenen Gäste – das waren weiterhin Imke Haake (FDP), Pia van de Lageweg (SPD) und Begüm Langefeld (Grüne) – wollte den Gastgebern zu nahe treten. Oft deckten sich die Meinungen oder unterschieden sich eher in Nuancen und Formulierungen denn Forderungen. Kontroversen blieben praktisch aus. Einzig die Grünen-Kandidatin erntete ein ums andere Mal Widerspruch, wurde von den Landwirten inhaltlich korrigiert. Sie war auch die Einzige, die unverblümt gegen die anderen Kandidaten, deren Parteien oder Minister austeilte. Moderiert hatte die Runde der freie Journalist Martin Siemer aus Wildeshausen.

Die beiden Landvolkverbände hatten die Kandidaten gemeinsam eingeladen, da der Wahlkreis 66 „Cloppenburg-Nord“ in beiden Landkreisen liegt, im Oldenburger allerdings nur in der Gemeinde Großenkneten und der Stadt Wildeshausen.

Kritik am Lebensmitteleinzelhandel

Eröffnet hatten den Abend der hiesige Landvolkvorsitzende Detlef Kreye und sein Amtskollege Hubertus Berges. Ein zentrales Problem, das die Diskutanten den Abend über ausmachten, waren die Preise, die der Lebensmitteleinzelhandel den Landwirten für ihre Erzeugnisse zahlt, sowie das ungebrochene Verhalten der Kunden, fast ausschließlich zu den billigsten Produkten zu greifen. Daher komme letztlich zu wenig bei den Landwirten an. „Aldi bestimmt die Preise“, sagte Reinken, „und alle hängen sich dran.“ Er schlug unter anderem einen bundesweiten „Runden Tisch“ vor, der sich des Themas annehme. Das sei sicherlich keine leichte Aufgabe, sagte er. Dennoch habe der Handel kein Interesse daran, dass die deutsche Landwirtschaft zugrunde gehe: „Die wissen das nur noch nicht“, so der 26-Jährige aus Friesoythe. Dem stimmte van de Lageweg prinzipiell zu: Der Handel dürfe die Preise „nicht unendlich drücken können“, sagte sie und müsse mit in die Pflicht genommen werden. Direktvermarktung sei zwar eine schöne Sache, aber keine Lösung: „Landwirte können nicht alles vermarkten. Das ist etwas ,Bullerbü‘, wenn man das glaubt.“

Die Landwirtschaft müsse sich umbauen, forderte Langefeld. Agrarier, die so handeln wollten, sollten finanziell unterstützt werden. Dabei sollten sie idealerweise Obst und Gemüse anbauen, in denen Deutschland noch nicht die Selbstversorgungsquote erfüllt. In manchen Bereichen gebe es hingegen „mehr als 100 Prozent Überversorgung“, sagte sie. Haltung und Anbau sollten eher extensiviert werden. Ziel sei „Tierhaltung, die allen guttut und Essen, das keinen krank macht.“ In puntco Überproduktion rechnete Berges ihr vor, dass etwa der Fleischverbrauch in Deutschland mit 55 Kilo pro Kopf und Jahr unter dem EU-Durchschnitt von 67 Kilo liege – und dennoch müsse eine Million Tonnen Fleisch von Edelteilen importiert werden. Extensivierung bei Tierhaltung etwa befördere eine höhere Kohlendioxid-Produktion. „Effizienz bedeutet nicht automatisch größere Ställe“, sagte er. Lobend äußerten sich die Politiker über das Zustandekommen des „Niedersächsischen Weges“. Dieser werde aber von der „Groko“ in Hannover ausgebremst, monierte Langefeld. Reinken hielt dagegen: „Den ,Niedersächsischen Weg‘ hätte es mit einem grünen Landwirtschaftsminister nicht gegeben.“

„Porsche-Partei“

Beim Thema Pflanzenschutz bezog Haake Stellung: Die neue EU-Verordnung, dass in Landschaftsschutzgebieten keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden sollen, dürfe „so ganz klar nicht kommen“. Während über Lebensmittelsicherheit diskutiert werde, passe eine solche Regelung „nicht in die Zeit“. Ihre Partei werden dem daher nicht zustimmen. Zum Ende der Veranstaltung konnte sie sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Langefeld hatte zuvor von der „Porsche-Partei“ gesprochen, die die Grünen in der Bundesregierung ausbremste. „Wenn ich einen Porsche hätte“, so Haake, „würde ich damit schnell nach Berlin fahren und Cem Özdemir abholen, damit er mal ein Praktikum im Landkreis Oldenburg macht.“