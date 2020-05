Kirchenglocken als „Kriegsheimkehrer“

Huntlosen - Von Dirk Fass. Auch Kirchenglocken sollten der nationalsozialistischen Kriegsführung zum Opfer fallen – das Geläut der Huntloser St.-Briccus-Kirche war da keine Ausnahme. Die Klangkörper des Huntloser Gotteshauses sollten einen neuen Zweck erfüllen, eingeschmolzen und zu Kanonen umgeformt zu werden. Als im Jahre 1942 die Bestandsaufnahme und Ablieferung angeordnet wurde, teilte man sie in vier Gruppen ein. In die Gruppe A fielen alle neueren Glocken, vor allem die, die als Ersatz für die bereits im Ersten Weltkrieg eingeschmolzenen Glocken angeschafft worden waren. In die Gruppe A fielen auch noch alle jene, die künstlerisch oder historisch als nicht besonders wertvoll eingestuft wurden.

In die Gruppe B und C wurden ältere, kulturhistorisch und künstlerisch wertvollere Glocken eingeordnet. In die vierte Gruppe gelangten schließlich nur die alten, unbedingt zu erhaltenden von besonderem kulturhistorischen und künstlerischen Wert. Alle Kirchenglocken im oldenburgischen Land der Kategorie A und B wurden ein Opfer nationalsozialistischen Traumdenkens. In der Region waren vor der Ablieferung 397 bronzene Kirchenglocken vorhanden, davon 207 in evangelischen und 190 in den katholischen Kirchen. Dazu kamen noch einige Stahlglocken, die nicht abgeliefert werden mussten. Alle oldenburgischen Kirchenglocken der Gruppe A wurden unmittelbar zum Einschmelzen gebracht und waren damit unrettbar verloren. Die Gruppe der B-Kategorie wurde zunächst zu einem Sammelplatz nach Hamburg gebracht. Dort hatte man nach 1942 etwa 110 000 Kirchenglocken aus Deutschland und den besetzten Nachbarländern zusammengetragen. 90 000 dieser Glocken sind in die Schmelzöfen gewandert. Einige hundert wurden auf dem Lagerplatz durch Bomben zertrümmert. Etwa 17 000 Glocken fand man nach Kriegsende dort noch vor.

Mit dem Abhängen der Huntloser Glocken wurde die Zimmerei Lübbs aus Sage beauftragt. Man hing die Glocken ab und warf sie aus dem Glockenstuhl. Um aber den Aufprall zu mindern, schichtete man einen Sandhügel vor dem Turm auf. Die Ablieferung blieb zunächst ohne praktische Auswirkung. Der Kriegsverlauf schien die Glocken vor dem Einschmelzen zu bewahren.

Immer deutlicher wurde der für das nationalsozialistische Deutschland verlustreiche Kriegsverlauf. Stalingrad und andere Niederlagen folgten, am Himmel dröhnten täglich die Motoren alliierter Flugzeuge, die ihre Bombenlast über Deutschland entluden. Doch der Krieg und Hitler-Deutschland nahmen kein rasches Ende. Noch einmal wurden alle menschlichen und materiellen Möglichkeiten gefordert, um den Traum vom nationalsozialistischen „Endsieg“ weiterträumen zu können.

Es war ein mühseliges Unterfangen, die Glocken zu klassifizieren und zu identifizieren, um sie den richtigen Kirchengemeinden wieder zukommen zu lassen. Das Problem dabei war, dass viele der Kirchengemeinden selber überhaupt nichts Genaues wussten oder nur sehr wenig genaue Vorstellungen davon hatten. Nur in den Fällen, in denen der Pfarrer selber oder einer der Kirchenältesten noch mit der Anschaffung der Glocke befasst war, bestanden konkrete Erinnerungshilfen. Die Rückkehr der Huntloser Kirchenglocken haben die Huntloser einzig und allein dem Huntloser Fabrikanten Justin Hüppe zu verdanken.

Kurzentschlossen setzte er sich mit der britischen Besatzungsmacht Verbindung. Anhand der Nummerierungen konnten die Klangkörper auf schließlich dem Sammelplatz ausfindig gemacht werden. Mit einem britischen Militärtransporter kehrte das Geläut noch im Jahr 1945 nach Huntlosen zurück. Ein kleiner Umweg, der durch die gesprengten Huntebrücken bedingt war, musste man notgedrungen in Kauf nehmen. Die tonnenschweren Glocken wurden zunächst auf dem Huntloser Friedhof zwischengelagert. Im Oktober 1945 brachte die Zimmerei Müller die Glocken wieder an ihren angestammten Platz in den achteckigen Turm. Seitdem läuten sie wieder –und weiterhin – zum Gottesdienst, zu traurigen und feierlichen Anlässen und sind Rufer und Mahner für uns Menschen.