Keine Stallanlagen – in Industriegebieten

Planungsausschuss der Gemeinde Großenkneten befürwortet weitreichenden Beschluss

+ Die Lether Gerwerbestraße bei Ahlhorn: Hier liegt der Schlachtbetrieb Heidemark. Der Umweltausschuss möchte auch in seiner Nähe keine Stallanlagen wissen, zudem generell keine neuen Schlachtbetriebe in der Gemeinde. Foto: fra

Großenkneten – Tierhaltung in der Gemeinde Großenkneten – ja, nein und wenn doch, dann wo? Die Diskussion beschäftigt die Kommune, und damit sind nicht nur Rat und Verwaltung gemeint, schon seit geraumer Zeit. Während der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstagnachmittag ist der Streit noch einmal kurz aufgeflammt. Seit einem Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg im September vergangenen Jahres besteht rechtliche Unsicherheit in Bezug auf neue Stallanlagen – und damit für deren, von der Gemeinde angestrebte, Steuerung. Vorläufigen Höhepunkt hatte die Auseinandersetzung mit dem Haltungsverbot für einen Geflügelmaststall in Amelhausen, der seitdem leer steht (wir berichteten). Der Ausschuss hat sich jetzt mit breiter Mehrheit angeschickt, den Status quo vor dem Urteil aufzugreifen – und mehrheitlich die Änderung an sechs Bebauungsplänen für Industriegebiete in der Gemeinde empfohlen.