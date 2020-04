Das war keine Liebesheirat

Seitenansicht eines Hauses am Bahnhofsweg in Großenkneten: 1937 gekauft, diente es bis zur Fertigstellung des jetzigen Rathauses im Jahr 1972 als Verwaltungsgebäude der Gemeinde Großenkneten. Foto: Fass

Huntlosen/Großenkneten - Von Dirk Fass. Der Ort Huntlosen gehört natürlich zur Gemeinde Großenkneten. Natürlich? Aus heutiger Sicht mag dem so sein, doch das war nicht immer selbstverständlich. Selbst nach einer beschlossenen kommunalen Fusion erschien manchem Einwohner des ehedem selbstständigen Gebietes das alles andere als normal. Im Protokollbuch der Gemeinde Huntlosen wurde bereits am 3. Dezember 1932 folgendes niedergeschrieben: „Nachdem im Amte Wildeshausen über die bevorstehende Verwaltungsreform verbreiteten Gerüchte, deren Richtigkeit nicht nachgeprüft werden kann, soll beabsichtigt sein, die Gemeinde Huntlosen aufzulösen und einer anderen Gemeinde zuzuteilen.“

Das war seinerzeit ein schwerer Schlag für Bürger und Rat der Gemeinde Huntlosen. Jedoch machte die geringe Größe dieser Kommune ihre Vereinigung mit einer anderen Gemeinde bereits damals notwendig. Ihrer Lage nach kamen hierfür die Gemeinden Großenkneten oder Dötlingen in Frage. Da Huntlosen aber von Dötlingen durch die Hunte getrennt ist und die Verkehrsanbindungen mit Dötlingen unzureichend waren, waren die wirtschaftlichen Beziehungen der Huntloser traditionell stets mehr nach Großenkneten als nach Dötlingen ausgerichtet. Aufgrund des „Vereinfachungsgesetzes“ vom 27. April 1933 war nun die damals selbstständige Gebietskörperschaft Huntlosen mit der Gemeinde Großenkneten schließlich zu einer neuen Großgemeinde vereinigt worden.

War dies daher auch andernorts so, fanden sich nicht alle „Zwangsverheirateten“ damit ab: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in einigen Gemeinden erreicht, die erfolgte Gebietsreform mithilfe der Militärregierung wieder rückgängig zu machen. Und auch die Huntloser wollten diese Chance für sich nutzen und strebten die Wiederherstellung ihrer Gemeinde an. Im Sommer 1945 sammelten „Separatisten“ daher in dem Ort – hauptsächlich bei Haus- und Grundbesitzern – Unterschriften, sodass sich fast 100 Prozent für eine Selbstständigkeit aussprachen. Dieser Antrag wurde jedoch offensichtlich bei der englischen Militärregierung in Oldenburg nicht weiter bearbeitet.

Doch so schnell gaben die Huntloser nicht auf. Am 17. Januar 1951 stand der Antrag auf Wiedereinrichtung der Gemeinde auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Begründung: „Als Oldenburg 1933 als zweiter Staat nationalsozialistisch regiert wurde, bescherte man uns die Verwaltungsreform. Im Zuge dieser Reform wurde die kleine, kapitalkräftige und gut geleitete Gemeinde Huntlosen zerschlagen und in die Gemeinde Großenkneten eingemeindet.“

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben: Am 18. Oktober 1953 wurden bei einer Abstimmung in Huntlosen von 1129 Stimmberechtigten 986 Stimmen abgegeben, von denen nur sechs ungültig waren. Von den verbliebenen 980 Stimmen waren lediglich 61 für die Beibehaltung an die Gemeinde Großenkneten und 919 für die Wiedereinrichtung eines selbstständigen Huntlosens.

Ein mehr als klares Votum also – doch es sollte keinen Erfolg haben. Denn die Bemühungen der Huntloser Bürger für eine eigene Gemeinde wurden durch die Entscheidung des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 28. Oktober 1957 abschließend zunichtegemacht: Denn er war nicht bereit, eine Regierungsvorlage über die Wiedereinrichtung der Gemeinde Huntlosen im Landtag einzubringen. Für viele Huntloser war diese Verschmelzung mit der Gemeinde Großenkneten also gar keine „Liebesheirat“.