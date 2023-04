Junge Geldautomatensprenger in verschiedenen Haftanstalten untergebracht

+ © Npnstop-News Wegen eines Reifenschadens ließen die Täter dieses Auto in Ahlhorn zurück. © Npnstop-News

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Landkreis – Nach der Geldautomaten-Sprengung in einem Oldenburger Combi-Markt an der Bremer Heerstraße am Freitag gegen 3.30 Uhr hat das Amtsgericht Osnabrück gegen acht Männer Untersuchungshaftbefehle erlassen, die nach einer Verfolgung in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) und in Schneiderkrug (Landkreis Cloppenburg) festgenommen wurden.

Die Auswertung der Spuren habe einen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die Polizei mit. Bei den Beschuldigten handele es sich um Männer marokkanisch-niederländischer Herkunft im Alter von 20 bis 32 Jahren. Sie werden nun in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter den Geldautomaten durch zwei Sprengungen mit Festsprengstoff auf. Sie flohen mit einem hochmotorisierten Auto in Richtung Autobahn. Schließlich wurde das Fluchtauto mit Wilhelmshavener Kennzeichen wegen eines Reifenschadens in Ahlhorn an der Straße „Am Kasinowald“ gestoppt. Die Täter flüchteten dennoch weiter. Im Zuge der Fahndung stoppte die Polizei zwei Fahrzeuge mit niederländischem Kennzeichen. Gegen die insgesamt acht Insassen bestand Tatverdacht, sie wurden gegen 8.30 Uhr vorläufig festgenommen.

Untersuchungshaftbefehle erlassen

Die Ermittler werteten die Spuren aus und führten die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem zuständigen Amtsgericht Osnabrück vor. Dort wurden die Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg in Abstimmung mit der landesweit zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Geldautmatenspprengungen in Osnabrück übernommen, teilte die Polizei weiter mit.

+ Die Polizei stellte mehrere Benzinkanister sicher. © Nonstop-News

Das niedersächsische Landeskriminalamt hatte im Januar 2022 erklärt, dass bundesweit etwa 60 bis 80 Prozent der Geldautomatensprengungen niederländisch-marokkanischen Banden aus dem Raum Utrecht und Amsterdam zugerechnet würden.

Am Vorabend der Sprengung hatte die Polizei noch bei umfangreichen Kontrollen auf der B213 in Ganderkesee versucht, Automatensprenger und ihre Helfer aufzuspüren.