Johanniter testen über Silvester

Gut geschützt die Abstriche machen: Die Johanniter bieten in Ahlhorn Corona-Schnelltests an. Symbolfoto: Johanniter

Ahlhorn/Landkreis – Der Ortsverband Ahlhorn der Johanniter-Unfall-Hilfe richtet erneut eine öffentliche Station für Corona-Antigen-Schnelltests ein. „Die große Nachfrage während der Weihnachtstage, die überaus positive Resonanz und große Dankbarkeit aus der Bevölkerung haben uns gezeigt, dass es einen hohen Bedarf an einer Testmöglichkeit gibt“, erklärt Christian Gallikowsky, Gruppenführer der ehrenamtlichen Bereitschaft, in einer Mitteilung des Hilfsdienstes. Vergangene Woche hatten sich die Einsatzkräfte vor dem Schützenhaus in Großenkneten postiert: Interessierte konnten sich in ihren Fahrzeugen sitzend abstreichen lassen, und dort dann auch auf die Auswertung des Schnelltests warten (wir berichteten).

Dieses Mal bauen die Johanniter die Teststation beim Dorfgemeinschaftshaus in Ahlhorn, Katharinenstraße 15, auf. Geöffnet ist diese vom heutigen Donnerstag bis zum Sonnabend, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung unter Angabe der persönlichen Daten sei vorab allerdings erforderlich, heißt es in der Mitteilung weiter: Dies ist unter der Telefonnummer 0162/2964797 möglich. „Das Angebot können alle Interessierten ohne coronatypische Symptome nutzen. Eine ärztliche Verordnung oder eine Aufforderung durch das Gesundheitsamt sind nicht erforderlich. Getestet werden Erwachsene ab 18 Jahren und Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten“, erläutert der Hilfsdienst in seiner Mitteilung den Ablauf vor Ort.

Während der Aktion an den Weihnachtsfeiertagen in Großenkneten haben die Johanniter nach eigenen Angaben insgesamt 374 Personen getestet – und damit weit mehr als ursprünglich geplant. Viele brachten für die ehrenamtlichen Helfer, die ihre Freizeit während der Feiertage für die Testaktion opferten, Süßigkeiten und andere Aufmerksamkeiten vorbei. „Es gab sogar noch mehr Anfragen, aber wir hatten keine Testkits mehr“, berichtet Gallikowsky. Durch Kontakte innerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe hätten die Ahlhorner Johanniter jetzt allerdings noch weitere Testkits beschaffen können.

„Das ist unglaublich viel“, freut sich Johanniter-Pressesprecher Stefan Greiber im Gespräch mit unserer Zeitung über den Erfolg der Aktion in Großenkneten. „Wir hatten mit 300 gerechnet.“ Eine weitere Fortsetzung der Tests später im neuen Jahr sei aber eher unwahrscheinlich. Denn die Helfer seien letztlich alles Privatleute, die die Arbeit ehrenamtlich übernehmen: „Das geht jetzt nur, weil sie frei haben.“ Gegebenenfalls sei vielleicht ein weiterer Durchlauf an einem Wochenende denkbar. Den Ahlhornern attestiert er für die Umsetzung der Aktion auf jeden Fall großes Engagement.

Der Ablauf sei „denkbar einfach“, heißt es in der Ankündigung. Er folgt dem bereits erprobten Aufbau: Die Testpersonen fahren mit dem Auto an die Station heran und bleiben im Fahrzeug sitzen, während die Sanitäter der Johanniter die Abstriche nehmen. Anschließend können die Testpersonen im Fahrzeug auf das Ergebnis warten, das in der Regel nach 20 Minuten bekannt ist. Ein Informationsblatt klärt über den Test auf.

„Bei einem Antigen-Schnelltest wird überprüft, ob virusspezifische Eiweiße im Körper vorhanden sind. Dies ist besonders im frühen Stadium der Erkrankung der Fall. Im Gegensatz zum PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) bedeutet ein negativer Antigen-Schnelltest nicht, dass die Testperson nicht an CoVid-19 erkrankt ist, aber sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend“, stellen die Johanniter klar. Der Test kostet 30 Euro pro Person. Die Gebühr muss bar vor Ort entrichtet werden, eine Kartenzahlung oder Zahlung auf Rechnung ist nicht möglich. Unbedingt mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis, also Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, so die Johanniter abschließend.