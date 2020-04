Gesundheitsamt führte weitere Probennahme durch / Landrat: „Ergebnis macht uns Sorgen“

+ Die Zahl steigt: Die Probennahme ergab elf Infizierte im Seniorenzentrum Großenkneten. symbolfoto: dpa

Großenkneten – Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Großenkneten ist von vier Personen am Wochenende auf elf gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg am Freitag mit. Es hatte in der Einrichtung eine erneute Probennahme veranlasst.