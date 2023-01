Imke Haake will FDP-Generalsekretärin werden: „Ich habe liberales Herzblut“

+ © Haake/FDP Imke Haake will Generalsekretärin der FDP in Niedersachsen werden. © Haake/FDP

Imke Haake aus Sage will Generalsekretärin der niedersächsischen FDP werden. Im Interview berichtet sie, worauf es dabei aus ihrer Sicht ankommt.

Sage – Die Frust im Herbst war groß, als es die FDP nicht in den Landtag schaffte. Nun stehen den niedersächsischen Liberalen schwierige Jahre bevor – mit an der Spitze könnte dabei Imke Haake aus Sage (Gemeinde Großenkneten) stehen. Sie bewirbt sich um das Amt der Generalsekretärin. Der jetzige Amtsinhaber, Konstantin Kuhle, will Landesvorsitzender werden und hat die 41-Jährige vorgeschlagen. Im Interview sagt sie, worauf es in den kommenden Jahren für die FDP im Land ankommen wird und was ihr kommunalpolitisch in diesem Jahr in Großenkneten wichtig ist. Die Fragen stellte Redakteur Ove Bornholt.

Frau Haake, Sie wollen neue Generalsekretärin der FDP in Niedersachsen werden. Warum sind Sie die richtige Frau für den Job und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, gewählt zu werden?

Ich engagiere mich seit über 20 Jahren kommunalpolitisch und habe fünf Kommunalwahlkämpfe mit organisiert. Im Landtagswahlkampf 2022 habe ich viele positive Begegnungen und Erfahrungen gemacht, die ich gerne für die Aufgabe als Generalsekretärin mitnehmen möchte. Gerne gehe ich auf Menschen zu, bin offen, habe liberales Herzblut und mag unser Bundesland. Ich bin überzeugt, dass Niedersachsen eine liberale Stimme braucht.

Bis zum Landesparteitag am 11. März ist das Rennen offen. Niedersachsenweit erhalte ich viel Zuspruch. Entscheidend ist, dass ich bereit bin, diesen Job zu übernehmen und Lust habe, anzupacken.

Sollten Sie gewählt werden, müssen Sie die FDP durch schwierige Jahre in der außerparlamentarischen Opposition führen. Was muss passieren, damit die Liberalen 2027 den Wiedereinzug in den Landtag schaffen?

Die fünf Jahre in der außerparlamentarischen Zeit werden nicht nur ein Dauerlauf – es wird ein Marathon. Die FDP Niedersachsen muss die bestehenden Netzwerke ausbauen und intensivieren. Die Kommunikation innerhalb der Partei muss optimiert werden. In den Landesfachausschüssen, in der ehemaligen Landtagsfraktion sowie an der Basis der Partei, bei den niedersächsischen Bundestagsabgeordneten sowie unserem Abgeordneten im Europaparlament ist potenzielles Wissen vorhanden, das wir nutzen müssen, um landespolitisch in der Fläche wahrnehmbar zu sein. Wir müssen näher am Bürger sein.

Persönlich haben Sie bei der Landtagswahl ja sehr gut abgeschnitten. Was können Sie, was die Rest-FDP nicht kann?

Bei den niedersächsischen Liberalen gibt es zahlreiche engagierte Mandatsträger. Sicherlich war es für mich hilfreich, dass ich meine langjährige, kommunalpolitische Erfahrung einbringen konnte. Letztendlich könnten diese Frage meine Familie, mein Freundeskreis oder Parteikolleginnen und Parteikollegen besser beantworten.

Werden Sie weiterhin kommunalpolitisch aktiv sein? Und was für Ziele verfolgen Sie in diesem Jahr im Großenkneter Gemeinderat?

Natürlich. Die Kommunalpolitik ist das Fundament der Politik. Die niedersächsischen Kommunalpolitiker tragen eine große Verantwortung in der außerparlamentarischen Zeit. Somit werde ich weiterhin als Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat sowie als Kreisvorsitzende im Landkreis Oldenburg aktiv sein.

In der Dezemberratssitzung haben wir parteiübergreifend den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Insbesondere im Bereich „Kinder und Jugend“ werden wir 2023 kräftig investieren, was die Liberalen sehr freut. Der Ausbau von weiteren Kita-Betreuungsplätzen, die Umgestaltung des Schulhofs an der Großenkneter Grundschule, die Sanierung der Außensportanlage an der Ahlhorner Graf-von-Zeppelin-Schule sind ein paar Beispiele für Investitionen in die Zukunft.

Die Umsetzung des Digitalpaktes soll weiter vorangetrieben werden. Ein Antrag von uns zum Grundsatzbeschluss zur Durchführung hybrider Sitzungen und des Livestreams befindet sich in der Pipeline. Eine transparente und bürgernahe Politik ist wichtig. Wir haben im vergangenen Jahr auch beantragt, im Neubaugebiet „Westerholtkamp“ ein Ärztehaus zu implementieren. Dieses Ziel werden wir bei den Planungen dieses Gebietes in diesem Jahr natürlich positiv begleiten.