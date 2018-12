Huntlosen ohne Postagentur

Großenkneten/Huntlosen - Der Gemeinde Großenkneten geht es finanziell ausgezeichnet. Während der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr stimmten die Ratsmitglieder einmütig für zahlreiche Investitionen. Dadurch soll sich unter anderem die Situation für Jugendliche in Ahlhorn verbessern. Bei einem anderen Punkt zeigte sich die Gemeinde, trotz gefüllter Kassen, jedoch zunächst machtlos.

Axel Janßen aus Huntlosen von der Fraktion KA/Unabhängige war es, der das Thema zum Ende der Sitzung am Montagabend aufbrachte: Es gibt seit drei Tagen keine Postagentur mehr in Huntlosen. „Hat die Post da nicht einen Versorgungsauftrag?“, fragte er in Richtung der Verwaltung. „Jeder sagt, dass damit kein Geld zu verdienen sei“, kritisierte er. Doch wenn sich das Zusatzgeschäft nicht lohne, dürfe sich die Post nicht wundern, wenn keiner die Arbeit für sie übernehmen wolle. Dann sollten sich doch Postmitarbeiter vor Ort darum kümmern, sagte der Huntloser.

Bürgermeister Thorsten Schmidtke (SPD) war das Thema durchaus bekannt. Wie lange denn schon, wollte Janßens Fraktionskollege Carsten Grallert wissen. „Die Post hat das im Sommer so bekannt gegeben“, entgegnete der Verwaltungschef. Der Konzern habe in der Tat den Auftrag, die Gemeinde abzudecken. Doch zählten dazu eben auch die Einrichtungen in Großenkneten oder Ahlhorn. Eine Poststation in Huntlosen sei auf jeden Fall ein „sehr wichtiger Standortfaktor“, so Schmidtke. Die Verwaltung habe bereits nach Alternativen gesucht und diese auch dem Unternehmen mitgeteilt – jedoch ohne Erfolg. Jeder weitere Vorschlag sei da „recht und billig“ und werde gerne angenommen.

Ende November hatte das Großenkneter Rathaus bei dem Konzern noch einmal schriftlich nachgehakt. Der Stand der Dinge sei jedoch unverändert, heißt es in einer E-Mail, die unserer Zeitung vorliegt. „Derzeit sehen wir unsere Möglichkeiten als ausgeschöpft an“, lautet die Antwort aus Hannover. Und weiter: „Sollte sich in absehbarer Zeit dennoch wieder eine neue Möglichkeit zu einer Zusammenarbeit mit einem Einzelhandelsgeschäft vor Ort ergeben, wären wir dafür sehr gerne ansprechbar.“ Man habe den Standort insofern „auf Beobachtung gestellt“ und sei auch weiterhin für Hinweise und Anregungen der Gemeinde erreichbar.

Hoher Bedarf und wenig Platz

600 000 Euro investiert die Gemeinde in den Bau eines Jugendzentrums in Ahlhorn. Die Planungskosten für das 300 Quadratmeter große Gebäude betragen weitere 80 000 Euro. Je nach Fördertopf erhalte die Gemeinde einen Zuschuss von zwei Dritteln der Summe, maximal sogar 90 Prozent, führte Bürgermeister Schmidtke aus. Das Grundstück im Bereich des Schulzentrums sowie der Jugendfreizeitanlage befinde sich bereits in kommunalem Besitz. Der Bedarf sei allemal vorhanden: Obwohl derzeit auf Container zurückgegriffen werden müsse, nutzten täglich rund 35 Jugendliche das Angebot. Die eigentlichen Nutzer sollen mit in die Planung des Zentrums einbezogen werden. Die Fraktionen unterstützten den Vorschlag einstimmig. Alexander Lohrey (CDU) wies in diesem Zusammenhang auf steigende Kinder- und Bewohnerzahlen sowie den „Migrationsstand“ in Ahlhorn hin. „Das passt dort richtig gut hin“, stimmt Imke Haake für die FDP-Fraktion dem Vorhaben zu. Arbeit gebe es dort genug. Anke Koch (KA/Unabhängige) gefiel der Standort abseits von einem Wohngebiet. J fra