Lastwagen kollidiert mit Baum: Sannumer Straße voll gesperrt

Nach der Kollision mit dem Baum fiel ein Ast auf die mit Tiernahrung beladene Sattelzugmaschine.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Huntlosen in der Gemeinde Großenkneten. Ein Lastwagen ist von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer ist schwer verletzt.