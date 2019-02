In Huntlosen „geiht dat los“

Oldenburgische Landschaft beginnt mit dem 28. Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb

+ Vize-Landesmeister Hendrik Hellmer (Dritter von rechts) liest Schülern, Lehrern und Gästen in Huntlosen vor. Foto: fra

Huntlosen - „Nu geiht dat wedder los mit dat plattdüütsch lääsen“ - oder auf Hochdeutsch: Der 28. Lesewettbewerb der Oldenburgischen Landschaft für Schüler ab der dritten Klasse hat begonnen. Der „Startschuss“ dazu ist am Dienstagmittag in der Grundschule Huntlosen gefallen. „Wir suchen uns immer eine Schule aus, die schon seit Jahrzehnten erfolgreich dabei ist“, erläuterte Johann Strudthoff die Ortswahl. Er ist Lehrer am Gymnasium Wildeshausen und koordiniert den „Lääswettstriet“ im Landkreis Oldenburg. „Und Huntlosen ist seit jeher immer ganz vorn mit dabei.“