Hundezoff in Huntlosen landet vor Gericht

Ein Fall am Amtsgericht, der genug Stoff für ein Kammerspiel abgeben würde: Rund um einen kleinen Hund, den die Besitzer als Schoßhund, die Zeugen jedoch als zähnefletschenden Aggressor beschreiben, dreht sich die Verhandlung am Montag. Selbst die Gemeinde Gro-ßenkneten ist involviert.

Huntlosen – Aus zwischenmenschlichen Streitigkeiten, die mit einer Alltagsbegebenheit beginnen und im dramatischen Chaos mit großem Knall enden, werden in der Literatur gern Kammerspiele gemacht. Einen Fall, der sicher genug Stoff für ein solches böte, hat das Wildeshauser Amtsgericht am Montagmorgen verhandelt. Auf der Anklagebank: Ein Huntloser Ehepaar, das 2012 einen kleinen Hund aus dem Heim aufgenommen hat. „Wir haben diesen Hund auf den rechten Weg gebracht“, sagt der 60-Jährige. Dass er wegen des Tiers, das sein Verteidiger als „absolut niedlich“ bezeichnet, nun gemeinsam mit seiner Frau vor Gericht steht, regt ihn sichtlich auf. Beide werden der fahrlässigen Körperverletzung beschuldigt, denn ihr freilaufender Vierbeiner soll im Juli 2019 einen vorbeigehenden Nachbarn ins Bein gebissen haben.

Dass dabei vor allem die 58-Jährige, die offizielle Halterin des Hundes, im Fokus steht, wird erst bei der Urteilsdiskussion deutlich – ihr Mann nimmt den deutlich größeren Redeanteil ein, auch wenn sie gefragt ist. Dabei war er, als der fragliche Vorfall sich ereignete, der eigenen Aussage nach im Haus. Sie bekam die Geschehnisse im Garten direkt mit.

Bereits bevor der erste Zeuge, das mutmaßliche Opfer der Attacke, auftritt, haben die Nachbarn dem Gericht ein deutliches Bild von ihm gezeichnet. Er sei ein Einzelgänger, lebe allein, und die einzigen, die ihn in der Straße noch grüßten, seien sie. Dieses lose Band ist nun wohl endgültig zertrennt. Der Hund, so schildert es der 70-Jährige der Richterin, sei direkt auf ihn zugestürmt, als er die Straße entlanggekommen sei. Das Tier habe sich „in meinen rechten Unterschenkel verbissen“. Dort sei eine „klaffende Wunde“ entstanden, die im Anschluss „wochenlang“ habe behandelt werden müssen.

Die Stimmung ist angespannt

Während die Richterin ob dieser Schilderungen eine gewisse Skepsis zeigt, changiert die Reaktion der angeklagten Nachbarn zwischen Unverständnis und Wut. Dabei ist der Grad der Dramatik, den das 70-jährige Opfer in seinen Schilderungen an den Tag legt, und jener des 60-jährigen Hundebesitzers, der das Gesicht in den Händen vergräbt und mehrfach Einspruch erheben will, derselbe. „Ich konnte mir ja ausrechnen, dass die ganze Sache streitig wird“, sagt der Ältere noch.

Vorbildlich verhalten hat er sich jedoch ebenfalls nicht. Weder hat der 70-Jährige seit dem Vorfall einen Zeugenfragebogen ausgefüllt noch dem Gericht ärztliche Atteste vorgelegt. Auch dem Vorschlag der Richterin, sein Schienbein in Augenschein zu nehmen, um die Narben zu prüfen, will er nicht folgen.

Eine unbeteiligte Vierte, eine Vertreterin der Gemeinde Großenkneten, bringt die trotz geöffneter Fenster aufgeheizte Stimmung weiter auf Temperatur. Der Verwaltung seien vier Vorfälle bekannt, in denen sich Bürger wegen des aggressiven Verhaltens des Hundes gemeldet hätten. Sogar ein persönliches Gespräch mit dem Ehepaar habe es deswegen bereits gegeben. Seit Oktober, so die Auflage der Gemeinde, gelte für das Tier Leinenzwang. Zudem sollten die beiden ihr Gelände einzäunen, um zu verhindern, dass der Vierbeiner frei auf die Straße und den benachbarten Spielplatz laufen könne. Eine Überprüfung solcher Anordnungen gebe es aber nicht, erklärt die Gemeindevertreterin auf Nachfrage.

Der Gemeinde ist der Hund bereits bekannt

Hinter diesen Anschuldigungen vermutet der 60-Jährige Angriffe auf seine Person. Wie eine Mutter mit ihrer Tochter ihn zu Unrecht mehrfach beschuldigt habe, hat der 60-Jährige bereits zu Beginn der Verhandlung ausführlich dargelegt. Nicht um den Hund, um ihn sei es gegangen. Unter anderem haben er und seine Frau deshalb der Verwaltung schriftlich mit der Forderung geantwortet, die Begründung der Vorwürfe gegen sie zu ändern. Das stünde natürlich außer Frage, erläutert die Vertreterin, die als einzige an diesem Morgen einen betont sachlichen Auftritt hinlegt.

Schlussendlich steht jedoch nicht der 60-Jährige, sondern seine Frau im Fokus: Als die rechtmäßige Halterin des Hundes wird sie zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt. Zudem muss sie die Kosten des Verfahrens übernehmen. Er wird freigesprochen, weil er nicht direkt an der Situation beteiligt war. Der Schenkelbiss sei nicht zu bestreiten, begründet die Richterin: „Sie hätten mehr Sorgfalt walten lassen müssen.“

Zudem attestiert sie – diesmal beiden Eheleuten – ein „typisches Hundehalterverhalten“, das mit „wenig Reflexion“ einhergehe. Reue und Einsicht habe sie nicht erkennen können. Für Frieden in der Nachbarschaft wird dieses Urteil wohl nicht sorgen.