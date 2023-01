Hubschrauberbesatzung entdeckt vermisste Person im Wald

Von: Dierk Rohdenburg

Feuerwehr, Polizei und eine Hubschrauberbesatzung suchten nach dem Vermissten. © Jessen

Großenkneten – Mit einer groß angelegten Aktion suchten Polizei und Feuerwehr am Montagabend nach einer vermissten Person aus dem Gertrudenheim im Gut Sannum. Der Mann konnte von einer Hubschrauberbesatzung aufgespürt werden.

Eine Mitarbeiterin der Behinderteneinrichtung hatte am Montag gegen 19 Uhr einen nur teilweise orientierten 69-jährigen Bewohner als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war und eigene Suchmaßnahmen erfolglos blieben. Gemeinsam mit Beamten der Polizei wurden das Gebäude und der nahe Außenbereich nach dem Mann abgesucht. Auch hier konnte er nicht gefunden werden.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Für die weiteren Suchmaßnahmen wurden die Freiwillige Feuerwehr Huntlosen mit 35 Einsatzkräften, zwölf Angehörige der Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg und der Polizeihubschrauber angefordert.

Der Hubschrauber traf um 22.45 Uhr im Luftraum über der Einrichtung ein und begann mit der Absuche des nahen Waldgebiets. Die Besatzung entdeckte die vermisste Person schließlich gegen 23.10 Uhr etwa zwei Kilometer vom Heim entfernt und führte Beamte der Polizei zu seinem Aufenthaltsort.

Der 69-Jährige lag auf dem Boden und war bei Bewusstsein. Er war aber nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr transportierten den Mann mit einem geländegängigen Fahrzeug aus dem Wald. Dort übergaben sie ihn an Rettungskräfte, die den Mann in ein Krankenhaus fuhren.

Eine andere Vermisstensuche in Klosterseelte (Samtgemeinde Harpstedt) war am Wochenende erfolglos beendet worden. Eine 84-jährige demente Seniorin hatte bereits am Donnerstag ein Pflegeheim verlassen und war am Samstag leblos in einem Garten entdeckt worden. Auch hier waren der Hubschrauber ebenso wie die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr im Einsatz gewesen. Die Wärmebildkamera hatte jedoch keine Erkenntnisse gebracht.