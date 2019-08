Hospizbegleitung: Nachfrage nimmt zu

Ahlhorn – „Wir haben Mitte des Jahres schon so viel Betreuungsfälle wie im ganzen Vorjahr“, sagt Petra Janssen. Sie ist eine der beiden Koordinatorinnen des ambulanten Hospizdienstes der Johanniter-Unfall-Hilfe mit Sitz in Ahlhorn. Der Trend sei eindeutig: Der Bedarf an Begleitung Schwerstkranker während ihrer letzten Tage steigt stetig an. 17 Menschen, fast alle aus der Gemeinde Großenkneten, suchten 2018 Hilfe von den ehrenamtlichen Sterbebegleitern. Diese Marke sei in diesem Monat bereits erreicht.

Zurückzuführen sei das, so Janssen, auf dem stetig wachsenden Bekanntheitsgrad dieses Angebots. Um sie in ihrer Arbeit zu entlasten, haben die Johanniter jetzt eine zweite Koordinatorin eingestellt. Anfang Juli hat Mareike Scheper die Arbeit aufgenommen. Die 27-jährige, gelernte Krankenschwester soll sich verstärkt um den Bereich Löningen kümmern, aber ebenso in Ahlhorn tätig sein. Ebenso wie Janssen hat auch sie eine Teilzeitstelle (15 Stunden im Monat).

„Wir haben die vermehrte Nachfrage gespürt und uns überlegt, wie wir uns weiterhin aufstellen können“, beschreibt Janssen den Prozess. Mit Scheper habe man aus ihrer Sicht eine ideale Kandidatin gefunden: Denn während sie aus dem sozial-pädagogischen Bereich stamme, bringe die neue, zusätzliche Koordinatorin Erfahrungen und Sichtweisen aus dem pflegerischen Bereich mit. Ihre Ausbildung habe sie in einem Krankenhaus in Vechta absolviert, so Scheper. Dort war sie unter anderem ein halbes Jahr lang auf einer onkologischen Station tätig, die Arbeit dort habe ihr sehr zugesagt. Später zog es sie nach Oldenburg, wo sie gegenwärtig mit einer halben Stelle weiterhin in einer Klinik arbeitet. „Während meiner Arbeit im Krankenhaus habe ich gemerkt, dass ich mehr machen möchte“, sagt die 27-Jährige. Sie absolvierte zunächst einen Kurs als Pflegeberaterin. Anfang des Jahres sei sie auf die Stellenausschreibung der Johanniter gestoßen.

Beide Frauen sind in ihrer Arbeit gleichberechtigt. Das Ziel ihrer Tätigkeit bringt Janssen so auf den Punkt: „Gut versorgt zu Hause sterben können.“ Doch sei die Koordinations-Aufgabe vielfältig, beginnend mit dem Erstgespräch und der Auswahl des ehrenamtlichen, ausgebildeten Begleiters – 14 Frauen und ein Mann aus den Gemeinden Großenkneten, Wardenburg, Hatten und Hude stehen zur Verfügung. Jeder habe seine eigenen Stärken und Fähigkeiten, so Janssen – der eine spreche Plattdeutsch, der andere sei besonders gut in der Gesprächsführung. Hinzu kommen auch pflegerische Aspekte und die Betreuung der Familie oder Angehörigen. Letzteres etwa in Hinsicht auf eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung. „Wir müssen vorher abklären, was gewünscht und dem Einzelfall angemessen ist“ – manche Sterbenden wünschten sich Gespräche, anderen reiche es aus, wenn jemand an ihrem Bett sitzt und sie nicht alleine sind. Jeder Fall wird von den Koordinatorinnen verfolgt. Dabei sind sie stets in der Lage, einzugreifen, etwa wenn die zeitweilige Verlegung eines Patienten in eine Pflegeeinrichtung notwendig werde. „Wichtig ist, dass sich die Angehörigen frühzeitig melden, ergänzt Martin Gobert, Dienststellenleiter des Ortsverbands. Die Erfahrung habe gezeigt, dass viele mit der unbekannten Situation, den Anforderungen und Belastungen oder den rechtlichen Möglichkeiten überfordert sind. fra