Helfer für das Hälterhaus

160.000 Euro an Spendengeldern haben es den Landesforsten ermöglicht, eine Ausstellung in das historische Gebäude an den Ahlhorner Fischteichen zu integrieren. Eine Galerie ermöglicht dort den Rundgang und verschafft einen guten Überblick.

Ahlhorn/Emstek - Das Hälterhaus ist die „Keimzelle“ der heutigen Ahlhorner Teichwirtschaft. Doch das Gebäude aus dem Jahr 1929 war verfallen und einsturzgefährdet. Dass es nach einer ansprechenden Sanierung und Instandsetzung nun eine kleine Ausstellung beherbergt, sei ausschließlich Spendern und Sponsoren zu verdanken, berichtete Forstamtsleiterin Regina Dörrie am Freitag.

„Wir sind für jeden Groschen dankbar“, sagte sie im Kreise der Unterstützer. Nicht weniger als 160.000 Euro haben die Leader-Gruppen „Soestniederung“ (Landkreis Cloppenburg) und „Wildeshauser Geest“ (Landkreis Oldenburg), die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung sowie die Stiftungen der Oldenburgischen Landesbank, der Landessparkasse zu Oldenburg und des Energieversorgers EWE im Jahr 2018 dafür zusammen bereitgestellt.

Architekt Artur Saathoff erläuterte die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude. Die Landesforsten und die Bingostiftung hatten in den Jahren 2015 und 2016 rund 127.000 Euro in den Erhalt des Hauses, in dem bis zu einem Neubau die Fische für den Teichbesatz gehalten wurden, investiert. Aufgrund der Struktur und der vormaligen Nutzung seien viele Eigentümlichkeiten zu beachten gewesen, berichtete er: „Was nicht gerade, kantig oder eckig war, haben wir auch so gelassen.“

Das sei für ihn Ansporn und Herausforderung gewesen, kurzum: „Dieses Haus macht einfach Freude!“ Die Ausstellung umfasst in einem kleinen Rundgang auf zwei Ebenen Informationen zur Geschichte der Fischteiche und des Gebäudes und ihrer Nutzung sowie zum Umweltschutz. Das Hälterhaus und die Ausstellung werden ab Sonntag, 23. September, 13 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Danach steht beides, stets kostenlos, während der normalen Öffnungszeiten dem Publikum offen.

