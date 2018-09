Hier wird Sauergas „versüßt“

Sage - Was sonst nur wenigen Besuchern zugänglich ist, steht morgen vielen Neugierigen offen: Das Unternehmen Exxon Mobil lädt in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zu einem Erlebnistag auf und an der Erdgasaufbereitungsanlage bei Sage ein. Rund um den technischen Großkomplex wartet ein umfangreiches Bühnenprogramm mit viel Musik auf die Teilnehmer. Das 38 Meter hohe Riesenrad, das Exxon Mobil für den Tag dort hat aufstellen lassen, ist bereits aus einiger Entfernung zu sehen.

Die Anlage in Sage ist von zentraler Bedeutung für Exxon Mobil – denn von hier aus wird ihre gesamte Erdgasproduktion in Deutschland gesteuert, auch Ölfelder werden hier überwacht. Reines Süßgas (Erdgas) und noch nicht aufbereitetes „Sauergas“ fördert und verarbeitet das amerikanische Unternehmen hier. Direkt am Standort wird der Energieträger aus rund 4000 Meter Tiefe heraufgepumpt, berichtet Renke Janßen, „Senior Foreman“ in der Messwarte. Der am weitesten entfernte der 200 Standorte, aus denen der Rohstoff nach Sage geleitet wird, ist das 80 Kilometer entfernte Uchte, berichtete er am Freitag bei einem Rundgang. Während das Süßgas ohne größere Verarbeitungsschritte in das Gasnetz eingespeist werden kann, muss das Sauergas gereinigt werden. Dabei wird dem Rohgas Schwefelwasserstoff entzogen, wobei reiner Schwefel anfällt. Circa 400 000 Kubikmeter Sauergas werden stündlich in Sage aufbereitet und das rund um die Uhr. Zudem fallen jede Stunde circa 1 400 Tonnen hochreinen Schwefels an, der in flüssiger Form abtransportiert und später weiterverabeitet wird.

Die Rundfahrt am Sonntag dauert etwa 30 Minuten und umfasst elf Stationen. Eine Übersicht und weitere Infos zu dem Programm gibt es im Internet. J fra

