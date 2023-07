Heißer Auftakt des Jugendzeltlager in Huntlosen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei der Eröffnung mit dabei: Die Jugendfeuerwehr aus Wildeshausen. © Feuerwehr

Landkreis/Huntlosen – Unter der heißen Sonne Huntlosens startete am Samstagnachmittag das zehnte Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Oldenburg.

Die offizielle Freigabe der Veranstaltung oblag Großenketens Erstem Gemeinderat Horst Looschen, der Bürgermeister Thorsten Schmidtke als Schirmherr vertrat. Den Auftakt nicht entgehen ließen sich außerdem Kreisbrandmeister Frank Hattendorf und seine Stellvertreter Hendrik Behrens und Stephan Hartmann sowie der stellvertretende Vorsitzende des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes (OFV), Klaus Fischer.

Auf dem Gelände neben der Grundschule und dem Vereinsheim des FC Huntlosen steht noch bis kommenden Samstag ein „Dorf im Dorf“ aus rund 100 Zelten, Pavillons und Containern. Dort tummeln sich 539 Jugendliche mit ihren Betreuerinnen und Betreuern sowie einem Lagerteam aus 34 Helfern, die sich alle für diese Woche Urlaub genommen haben.

Alle 17 Jugendfeuerwehren des Landkreises dabei

Bei der Eröffnungsfeier auf dem Sportplatz begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart und Lagerleiter Werner Mietzon alle Teilnehmer. Besonders freute Mietzon, „dass erstmals alle 17 Jugendfeuerwehren des Landkreises Oldenburg beim Kreiszeltlager dabei sind“. Hinzu kämen noch die Stadtoldenburger Jugendfeuerwehren aus Eversten und Ofenerdiek sowie eine 50-köpfige Gruppe aus dem polnischen Partnerlandkreis Nowomiejski. Letztere hatte es nach ihrer achteinhalbstündigen Anfahrt nicht ganz pünktlich zur Eröffnungsfeier geschafft. Eine offizielle Begrüßung der polnischen Delegation wurde wenig später nachgeholt.

Am Abend zum Nachtorientierungsmarsch

Noch am selben Abend machten sich die Jugendfeuerwehren fertig für einen zweistündigen Nachtorientierungsmarsch. Auch für den Rest der Woche wartet auf die Jugendlichen jede Menge Spaß und Action, darunter verschiedene Wettbewerbe, ein Fußballturnier, Bastelangebote, ein Ausflug und zwei Disco-Abende. Auch eine eigene Zeitung, das „Brandheiße Blatt“, bekommen die Teilnehmer jeden Morgen zugestellt. Darin finden sich unter anderem Fotos und Texte von den Aktionen des Vortages, Wetterdaten, Speisepläne und Kontaktanzeigen.

Eigentlich hatte das Kreiszeltlager schon 2020 in Huntlosen über die Bühne gehen sollen. Doch die Corona-Pandemie machte auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Da das vorgesehene Gelände nach wie vor zur Verfügung stand, gab die Gemeinde Großenkneten eine erneute Zusage für die Jugendgroßveranstaltung. Ihr 9. Zeltlager hatten die Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis und der Stadt Oldenburg 2017 in Mentzhausen in der Gemeinde Jade (Landkreis Wesermarsch) verbracht.