Handwerker stürzt bei Bauarbeiten drei Meter tief

Ahlhorn - Ein 49 Jahre alter Handwerker ist am Montag gegen 10 Uhr bei Bauarbeiten in einem Wohnhaus am Fasanenweg in Ahlhorn drei Meter tief gestürzt, teilte die Polizei mit.

Der Mann erlitt Verletzungen, wie stark ist noch unklar. Er war aber ansprechbar, Rettungskräfte brachten den Ovelgönner ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen war der Mann aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss gefallen.

Die Arbeiter hatten mit Brettern, die sie auf die Deckenbalken des Altbaus gelegt hatten, einen Laufsteg errichtet. Allerdings war die Konstruktion dem Gewicht der Männer nicht gewachsen und gab nach. Die Polizei prüft, ob eine Straftat vorliegen könnte.