Halt und Hilfe für junge Suchtkranke

„Kleiner Kreis“ übergibt Spende an Ahlhorner Bonhoeffer-Klinik

+ Spende für den Innenhof der Klinik: Jürgen Lehmann („Kleiner Kreis“), Chefarzt Dr. Gunter Burgemeister, Martin Steinbrecher („Kleiner Kreis“), Sheryl-Lee Fehmle (Patientensprecherin) , Geschäftsführer Pfarrer Thomas Feld und Adrian Kurok (Patientensprecher, von links) Foto: Franitza

Ahlhorn - „Motivation ist das Ziel der Therapie“, erläutert Dr. Gunter Burgemeister seinen Besuchern, „ein Rückfall bedeutet das Fehlen von Motivation.“ Seit zwei Jahren ist der Psychiater und Psychotherapeut Chefarzt der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Ahlhorn. Die Einrichtung der Caritas kümmert sich ausschließlich um suchtkranke Jugendliche im Alter von 14 bis circa 25 Jahren. Am Montag haben Vertreter der „Wirtschaftlichen Vereinigung Oldenburg - Der kleine Kreis“ Burgemeister eine Spende in Höhe von 7 000 Euro übergeben.