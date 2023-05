Gut Sannum saniert ortsprägendes Gebäude

Von: Marten Vorwerk

Sie stehen vor dem „Haus Altburg“, das saniert und in seinem äußeren Erscheinungsbild erhalten bleibt: Jens Haake, Simon Berndmeyer und Jutta Freymuth (v.l.). Rechts ist der Anbau zu sehen, der abgerissen und neu aufgebaut wird. © vorwerk

Für 2,5 Millionen Euro: Pflegeeinrichtung modernisiert „Haus Altburg“ und errichtet einen neuen Anbau. Das Gebäude hätte auch abgerissen werden können. Das wollten aber viele nicht.

Huntlosen – Etwas mehr als drei Jahre hat es gedauert, von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung. „In zwei Wochen ist es endlich so weit. Die Bagger rollen an“, freut sich Simon Berndmeyer bei einem Pressegespräch. Er ist Leiter der vom Bezirksverband Oldenburg (BVO) verwalteten Behinderteneinrichtung auf dem Gut Sannum in Huntlosen, wo ab nächster Woche das „Haus Altburg“ saniert und der Anbau daneben abgerissen und neu aufgebaut wird. Ziel ist die Bildung von drei Wohngemeinschaften für 18 Bewohner auf dem Hof, auf dem erwachsene Menschen mit einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung leben.

„Wir sind froh, dass es losgeht. Das war eine aufregende Zeit in den vergangenen drei Jahren. Dass die Planung so lange gedauert hat, ist auch Corona geschuldet“, sagt Berndmeyer. Seit 2019 ist die Altburg inklusive Anbau unbewohnt. Gebaut wurde das Haus Anfang des 20. Jahrhunderts. Jens Haake ist Leiter des Gebäudemanagements der BVO und verantwortlich für den Neubau. „Das Haus hat Defizite bei den sanitären Anlagen. Die Elektrik funktioniert nicht mehr so, wie es sein soll. Es müssen neue Böden und Fenster rein“, zählt er die Mängel des mehr als 100 Jahren alten Gebäudes auf. Der Anbau ist einige Jahre jünger. Dort sind die Mängel so groß, dass dieses Gebäude komplett abgerissen wird.

„Für den Ort mag man sich nicht vorstellen, dass das Haus nicht mehr steht“

Die Altburg dagegen soll in ihrem Erscheinungsbild erhalten bleiben. „Das Haus ist absolut ortsprägend für Huntlosen“, begründet Jutta Freymuth, stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin des BVO, die Tatsache, das Gebäude nicht komplett abreißen zu wollen. „Für den Ort mag man sich nicht vorstellen, dass das Haus nicht mehr steht“, sagt auch Haake. Berndmeyer erklärt darüber hinaus, dass er von Bürger- und Dorfvereinen Stimmen hörte, dass die Altburg nicht abgerissen werden soll. Da die Anzahl an Gastronomie-Betrieben im Ort immer weiter abnimmt, würden die Bürger gerne zum Gut Sannum kommen, das mit einem kleinen Café „ein Ort der Begegnung ist“, so Berndmeyer.

Das Bauprojekt kostet 2,5 Millionen Euro. Finanziert wird es unter anderem durch den Landkreis und die Sozialämter, so Freymuth. Ziel sei es, nicht nur 18 neue Zimmer für die Bewohner zur Verfügung zu stellen, sondern den Neubau und den sanierten Altbau barrierefrei aufzubauen. Ein Fahrstuhl wird in beiden Gebäuden die jeweiligen Etagen erreichen. „Wir wollen auch unseren Mitarbeiten einen guten und modernen Arbeitsplatz bieten. Sie kochen ja zum Beispiel in dem Haus oder waschen Wäsche“, sagt Berndmeyer. Da sei es attraktiver – auch bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter – ein modernes Gebäude anbieten zu können. „Wir schaffen zudem neue Aufenthaltsbereiche. Nicht nur für die Bewohner, sondern auch für Leute, die nur noch hier arbeiten, aber nicht mehr wohnen“, erzählt Berndmeyer.

Für die Bewohner des Guts ist es natürlich interessant, wenn jetzt die Bagger kommen und sie den ganzen Prozess mitbekommen.

Insgesamt bietet das Gut Sannum 113 Plätze in der Eingliederungshilfe sowie 44 Plätze in der stationären Pflege. Beheizt werden die Gebäude des Hofes über Abwärme einer nebenan stehenden Biogasanlage. Haake betont: „Wir erfüllen damit also ökologische Kriterien. Auch die neue Altburg samt Anbau wird dann damit beheizt.“

Besonders gespannt auf die neuen Häuser seien die Bewohner, sagt Berndmeyer: „Für sie ist es natürlich interessant, wenn jetzt die Bagger kommen und sie den ganzen Prozess mitbekommen.“ Schon im Sommer 2024 soll das Projekt „laut Plan“ fertiggestellt sein.

Führung über das Gut Wer Interesse hat, sich das Gut Sannum anzuschauen, kann jeden ersten Samstag im Monat ab 14 Uhr an einer Führung teilnehmen. Der Treffpunkt ist vor dem Café. Bei der nächsten Führung am 3. Juni soll es vor allem um das „Haus Altburg“ und dessen Geschichte gehen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.