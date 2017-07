Grüne Einzeller zur gesunden Delikatesse veredeln

Cathleen Cordes ist davon überzeugt, dass die Chlorella-Alge auch kulinarisch einiges zu bieten hat. In Hunderten von Plastikschläuchen gedeihen die winzigen Pflanzen im Gewächshaus in Sage.

Sage - Von Phillip Petzold. In hunderten transparenten Schläuchen blubbert dunkelgrünes Wasser. Auf den ersten Blick unscheinbar, schwimmt darin jedoch ein biologisch erzeugtes „Superfood“, das während der kommenden Jahre weltweit Ernährungsgewohnheiten ändern soll: Das Unternehmen „Evergreen-Food“ züchtet in Sage Chlorella-Algen.

Was heute als „Superfood“ bezeichnet wird, seien früher schlicht Heilpflanzen gewesen, erläutert Cathleen Cordes. Und von der gesundheitsfördernden Wirkung der Alge ist sie überzeugt. Mit ihrer Freundin Jutta Reinke hat die Biotechnikerin im Jahr 2015 „Evergreen-Food“ gegründet und experimentiert, wie die Süßwasseralge kulinarisch am besten in Szene gesetzt werden kann. Ergebnis der Tüfteleien sind unter anderem Algenperlen, die unter der Marke „Lüttge“ vertrieben werden. Auf den ersten Blick erinnern die dunkel-glänzenden Kügelchen an Kaviar – sind aber rein vegan. Die Balsamico-Variante eignet sich für Salate, Fisch- und Fleischgerichte, der Algen-Geschmack ist eher subtil. Mit Heidelbeere aromatisiert, lassen sich auch süße Gerichte und Desserts verfeinern. Mit Algen versetztes Öl soll Quiches, Salaten, Suppen und Pastagerichten einen gesunden Geschmackskick verleihen.

„Das Hauptargument für unsere Produkte soll der Geschmack sein“, meint Cordes, die bei der Entwicklung der Rezepte auch mit Köchen zusammenarbeitet. Die Einzeller der Biotechnikerin strotzten nur so von Nährstoffen. Neben Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B12 – das sonst fast ausschließlich in Fleisch vorkommt – mache auch der hohe Proteingehalt die Alge attraktiv. „Studien sehen in Algen und Insekten die Eiweißquellen der Zukunft“, so Cordes. Da sie nicht glaubt, dass die proteinreichen Krabbeltiere allzu bald auf deutschen Tellern zu finden sein werden, setzt sie auf die Wasserpflanze, die das Unternehmen auch in Form eines hellgrünen Pulvers vertreibt. Wegen des hohen Chlorophyllgehalts, dem höchsten in der Pflanzenwelt, riecht es intensiv pflanzlich, erinnert dabei an grünen Tee.

In Sage sind sieben Mitarbeiter mit der Algenproduktion beschäftigt. Sie beginnt in einer Petrischale. In einem Nährmedium befindet sich eine „Rückstellprobe“ der Alge, die als Grundlage für die Zucht dient. Eine kleine Menge davon wird in Erlenmeyerkolben übertragen, die auf einer sich ständig bewegenden Platte stehen, sodass sich die Zellen gleichmäßig in der Flüssigkeit verteilen. Diese wird zunächst auf einen, dann auf fünf und schließlich auf 35 Liter erhöht. In den Schläuchen, die V-förmig im Gewächshaus hängen, wird es durch das Wachstum der Algen immer dunkler. Sie teilen sich einmal am Tag – bis es genug für die Ernte sind. Getrocknet und gemahlen sind sie dann bereit für die Weiterverarbeitung und den Verkauf. Die Produktion läuft fast das ganze Jahr, nur im Januar gibt es eine Unterbrechung – dann wird die Anlage sauber gemacht.

Weitere Informationen zur Algenzucht und den Produkten gibt es im Internet.

www.evergreen-food.de