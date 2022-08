Großsteingrab: Wie standfest ist der „Heidenopfertisch“?

Die Natur hat das Großsteingrab buchstäblich fest im Griff

+ © Faß Die marode Eiche südlich am Heidenopfertisch hält den schweren Deckstein fest, damit er nicht weiter abrutscht. © Faß

Ahlhorn/Visbek – Auf dem Weg zum „Visbeker Bräutigam“, südlich der „Engelmannsbäke“, steht zwischen Ahlhorn und Visbek auf einer Erhebung ein bemerkenswertes Steingrab, im Volksmund „Heidenopfertisch“ genannt. Die Idylle dieser Stätte zeigt sich auf einer ganzen Reihe von teilweise kolorierten Ansichtskarten und Fotografien aus den vergangenen Jahrzehnten. Ebenso haben Landschaftsmaler die Anlage oftmals als reizvolles Motiv aufgesucht.

Die Grabanlage ist in Ost-West-Richtung ohne Steinumfassung angelegt. Die schon stark zerstörte Kammer weist jeweils sechs Tragsteine an den Langseiten sowie zwei Abschlusssteine, wenn auch alle nicht mehr in ihrer alten Lage, auf. In der östlichen Kammerhälfte liegen nur die Reste eines Decksteins. Auf der westlichen Seite ruht ein riesiger Deckstein, der dem Grab seine schiere Größe verleiht. Diese Platte hat eine Länge von 4,14 Meter, drei Meter Breite und 85 Zentimeter Stärke und zählt mit einem Gewicht von circa 40 Tonnen zu den mächtigsten seiner Art. Wie ein daneben liegendes Bruchstück beweist, hat die Länge ursprünglich gut fünf Meter betragen. Nahe im südlichen Bereich wurde die Grabanlage über viele Jahrzehnte von fünf mächtigen Eichen beschattet.

Eine Eiche wuchs am Westende des Steingrabes um den Rand der mächtigen Steinplatte herum und nahm die gewaltige Last – während sie an Stammumfang und Größe zunahm – ganz allmählich mit sich in die Höhe. In dieser Wachstumsphase des Baumes wurde der Deckstein nach Osten gerückt und kam dabei von seiner westlichen Auflage herunter. Die Steinplatte ruhte ursprünglich auf fünf Trägersteinen. Nachdem der Baum abgestorben war und das tragende Unterteil des Baumes die Last nicht mehr auffangen konnte, sackte die Deckplatte in ihre heutige Position. Der westliche Trägerstein liegt nun frei, die Deckplatte bekam eine Neigung. Dieses Naturschauspiel hat gezeigt, welche Kräfte die Natur entwickelt, problemlos einen tonnenschweren Stein anzuheben und zu versetzen.

+ Der Deckstein liegt nicht mehr auf dem Trägerstein. © Faß

Hinter dem Heidenopfertisch befindet sich heute nur noch eine alte beschädigte Eiche, die durch ihre Wurzelmasse die Deckplatte noch festhält. Jedoch ist dieser Baum von der Wurzel bis zur Baumkrone von innen hohl. Auch in der noch zum Teil gesunden Rinde, die den Baum am Leben hält, zeigen sich horizontal Risse. Sollte der Baum im Wurzelbereich seine Stabilität verlieren, rutscht der größte und schwerste erhaltene Deckstein aller Großsteingräber der Wildeshauser Geest langsam zu Boden.

Die Situation sei mit – eben diesen Argumenten – schon seit einigen Jahren bekannt, berichtet Dr. Jana Esther Fries, Leiterin des Regionalreferats Oldenburg des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege, auf Anfrage unserer Zeitung. Damals habe man den Baum von der Forst untersuchen lassen, er sei als absolut stabil bezeichnet worden. Inwieweit sich die Situation geändert habe, könne sie aktuell nicht sagen. Einen Zeitplan, nach dem etwa alle solche Denkmale regelmäßig untersucht werden, gebe es nicht – denn davon es gebe viele Hundert in der Region. Es erreichten sie aber immer wieder mal Hinweise aus der Bevölkerung, beispielsweise das Pestruper Gräberfeld. Der aktuelle Zustand des „Heidenopfertisches“ müsse gegebenenfalls noch einmal betrachtet werden, so Dr. Fries.