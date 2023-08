Großenkneter Trio erfindet „Bier-Curling“ – „Irgendwann in eine Fernsehspielshow“

Von: Marten Vorwerk

Ein Trio aus der Gemeinde Großenkneten hat den Bier-Spaß, angelehnt an die Wintersportart Curling, für sich entdeckt. Jetzt verleihen die drei Männer den selbst hergestellten Tisch und haben eine Vision.

Döhlen – Holger Turkowski schiebt eine volle Bierflasche auf einer frisch gewachsten Tischplatte in Richtung einer Zielmarke. Er stößt zwei andere Flaschen weg, seine bleibt fast genau in der Mitte der Zielmarke stehen – Punkt für Turkowski. Zusammen mit Holger Park und Maik Lückemeyer hat er „Bier-Curling“ für sich entdeckt. „So weit wir wissen, gibt es das hier in der Region sonst nicht. Ich glaube, wir sind die Ersten“, sagt Lückemeyer. In einem Schuppen auf dem Grundstück von Park in Döhlen (Gemeinde Großenkneten) steht der Curling-Tisch. „Erst vor ein paar Wochen ist er fertig geworden“, sagt Turkowski. Das Spiel ist angelehnt an die Wintersportart, bei der Curling-Steine so nah wie möglich in die Mitte eines Zielkreises gespielt werden müssen.

Idee kam bei einer Feier

Auf die Idee kam das Trio schon vor einigen Jahren. „Das war auf einer Feier bei einem Freund. Er hatte eine lange Küchenarbeitsplatte. Dort haben wir irgendwann angefangen, Bierflaschen hin und her zu schieben“, erinnert sich Lückemeyer. „Und zwar möglichst nah an ein kleines Glas, das wir ans Ende der Platte gestellt hatten“. Vor einigen Wochen erinnerten sich die drei wieder daran und wollten die Theorie diesmal in die Praxis umsetzen. „Das ging dann rasend schnell“, so Turkowski, der als „Baumeister“ des Trios gilt. Mit einer bestimmten Harz-Sorte hat er eine Holzplatte beklebt – dazu kommt Wachs und „schon gleitet das Bierglas über den Tisch“, so Turkowski.

„Wir wollen ,Bier-Curling‘ irgendwann einmal in einer Fernsehspielshow, zum Beispiel auf Pro7, sehen“, gibt Lückemeyer schmunzelnd Einblicke in seine Vision. Seit 19 Jahren ist er mit Park und Turkowski befreundet. Sie sind Nachbarn, treffen sich regelmäßig auf Feiern. Der „Bier-Curling“-Tisch werde nun überall mit hingenommen. „Es macht einfach unglaublich Spaß. Man kann viel taktieren und natürlich auch viel erzählen, wie die Flasche nun am besten gespielt werden müsste“, sagt Lückemeyer und lacht.

Regeln sind einfach und relativ frei wählbar

Die Regeln sind „recht einfach“, wie Park erzählt. Gespielt wird gegeneinander in Teams oder Eins-gegen-Eins. Ziel ist es, von einem Startpunkt aus mindestens eine Flasche des eigenen Teams näher an den Mittelpunkt des Zielkreises zu schieben als die Flaschen der gegnerischen Mannschaft. Die Regeln hat Lückemeyer auf der neu angelegten Internetseite der „Bier-Curler“ unter www.bier-curling.de detailliert aufgeschrieben. Einer der wichtigsten Grundsätze: „Wer eine Flasche auf dem Tisch umstößt, muss diese sofort austrinken“, sagt Lücke-meyer.

Damit die Flaschen nicht so schnell umkippen, wenn sie zusammenstoßen, binden die drei Döhler Gummis um jedes Glas. „Das hilft wirklich. Dass die Flaschen umkippen, kann man natürlich nicht ganz vermeiden“, so Park. Das sei auch nicht der Sinn. Dennoch sei es von Vorteil, immer einen Lappen in der Nähe des Tisches aufzubewahren, damit die Platte möglichst sauber gehalten werden kann und nicht verklebt.

Ein paar Tricks haben sich die drei Männer schon aneignen können. „Die Flasche sollte man möglichst von unten schieben. Fasst man sie oben an, kann sie schon beim Start umfallen“, erzählt Turkowski. Letztendlich sei es aber jedem selbst überlassen. Auch die Regeln seien variabel, genau wie die Zählweise der Punkte.

Wer „Bier-Curling“ ausprobieren will, kann sich vom Döhler Trio den „Bier-Curling“-Tisch mieten. Nähere Infos dazu gibt es ebenfalls auf der Internetseite www.bier-curling.de. Turkowski sagt abschließend: „Wir denken darüber nach, weitere Tische herzustellen.“