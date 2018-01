Großenkneten: Unbekannte randalieren an Gleis 1

Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung

+ © Polizei Die Täter zerstörten sämtliche Scheiben des Wartehäuschens am Großenkneter Bahnhof. © Polizei

Großenkneten - Schaden in Höhe von rund 8 600 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag am Großenkneter Bahnhof verursacht. Dort zerstörten sie die Glasscheiben eines Wartehäuschens auf dem Bahnsteig zu Gleis 1. Wie die Polizei berichtet, warfen die Täter offenbar mit Steinen.