Rollerfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein Rollerfahrer am Montag gegen 15 Uhr tödliche Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich auf der L 871 zwischen Huntlosen und Sandhatten.

Huntlosen - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei hat sich der Verkehrsunfall wie folgt ereignet: Die Fahrerin eines Opels, eine 26-Jährige aus Garrel, befuhr die Hatter Straße von Sandhatten in Richtung Huntlosen. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Auto nach rechts auf den Grünstreifen und dadurch ins Schleudern. Im Anschluss kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Rollerfahrer. Noch vor der Brücke über die Hunte kam der Opel nach links von der Fahrbahn ab und schließlich kopfüber in der Hunte zum Stillstand.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, lag das Auto mit dem Dach nach unten in der Hunte. Die Retter befreiten die verletzte Fahrerin, die mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der 52-jährige Fahrer des Rollers aus Huntlosen wurde reanimiert, erlag aber noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

