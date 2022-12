Großenkneten: Feuer in Garage greift auf Carport und Haus über

Teilen

Großenkneten – Von einer Garage in Großenkneten hat am Sonntagnachmittag ein Brand auf den Carport und das nebenstehende Einfamilienhaus übergegriffen. Es richtete erheblichen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Der Hauseigentümer (69) konnte sich laut Polizei mit seiner Ehefrau (66) unverletzt in Sicherheit bringen. Beide kamen nach Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam bei der Tochter unter, zumal das Feuer das Wohnhaus unbewohnbar gemacht hatte.

Der Carport wurde komplett zerstört. Der Mann hatte das Feuer in der Garage bemerkt, wo zu der Zeit gerade der Akku eines Hybridautos geladen wurde. Der Brand rief Einsatzkräfte der Feuerwehren Großenkneten, Sage, Huntlosen, Ahlhorn, Neerstedt und Wildeshausen auf den Plan. „Trotz massiven Löscheinsatzes“ habe das Übergreifen der Flammen nicht verhindert werden können, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis

Gescheitert ist nach Angaben der Polizei am Heiligen Abend ein Versuch, in ein Fahrradgeschäft an der Oldenburger Straße in Wardenburg einzubrechen. Gegen 20.15 Uhr hatte ein Unbekannter ein Fenster aus der Verankerung gedrückt. Möglicherweise wurde er gestört, zumal er den Einbruch nicht vollendete. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04431/941 115 entgegen.