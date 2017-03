Fahrzeugbrand greift auf Wintergarten und Wohnhaus über

Die Limousine geriet aus bislang unbekannter Ursache in Flammen.

Großenkneten - Ein Auto ist am Samstagnachmittag in Großenkneten in Flammen aufgegangen. Durch die hohen Stichflammen fingen auch ein benachbarter Wintergarten und das angrenzende Wohnhaus Feuer. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Limousine an der Straße Webskamp in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten waren nur wenige Minuten nach der Alarmierung mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Zusätzlich rückte die Freiwillige Feuerwehr Sage mit 27 Wehrleuten an. Die Rettungskräfte verhinderten eine größere Ausdehnung des Feuers. Den Wintergarten und das Fahrzeug konnten sie jedoch nicht mehr retten.

jb