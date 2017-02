Gräber von Zwangsarbeitern stehen auf dem Stundenplan

Sannum - Hand in Hand wollen die Reservistenkameradschaft Huntlosen sowie Neunt- und Zehntklässler der Graf-von-Zeppelin-Oberschule in Ahlhorn die Geschichte der Kriegsgräberstätte aufarbeiten, die etwas versteckt in der kleinen Ortschaft Sannum (Gemeinde Großenkneten) liegt.

Und beim Namen fängt die Arbeit bereits an, denn Heimatforscher Dirk Faß verweist darauf, dass dort gar keine Kriegsgräber zu finden seien. Stattdessen meint der Sager, es handle sich um ehemalige Zwangsarbeiter, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in ein Ausweichkrankenhaus mit bis zu 350 Betten im Hegeler Wald bei Huntlosen verbracht wurden. Es gibt Indizien, die die Einrichtung mit dem Euthanasie-Programm der Nazis – der systematischen Ermordung von Behinderten und psychisch Kranken – in Verbindung bringen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge spricht bei Sannum statt von einer Kriegsgräberstätte lieber von einem Kriegsopferfriedhof. Dort liegen 256 Menschen begraben. Die meisten waren Polen (126 Personen), Russen (53) oder Letten (24). Hinzu kommen Deutsche, Esten, Jugoslawen, Litauer, Tschechoslowaken, Ungarn und jeweils ein Niederländer, Österreicher, Serbe, Rumäne und Türke. Viele waren Zwangsarbeiter, die durch die Wirren des Krieges entwurzelt waren und in die von den Briten geleitete Klinik kamen. Oft aber schon so geschwächt durch Krankheiten wie Tuberkulose und Diphtherie, dass sie nicht überlebten und ihre letzte Ruhe in Sannum fanden. Auch acht Zwangsarbeiter, die bei einem Bombenangriff umkamen, liegen dort.

Diese Schicksale können die Schüler nach den Sommerferien im Rahmen eines Projektjahres beleuchten. Konkret geht es darum, das vorhandene Material zu dem 1945 geschaffenen, etwa drei Hektar großen Friedhof zusammenzufassen und eine Gedenktafel damit zu bestücken.

„Jetzt kommt endlich Bewegung in die ganze Angelegenheit, wir freuen uns auf die Kooperation“, sagte der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft, Mario Addicks. Bereits vor zwölf Jahren hatte die Gruppe, die die Gräber seit rund 30 Jahren pflegt, eine Gedenktafel angeregt. Doch bis heute ist nichts passiert. Die Kosten für das Erinnerungsstück werden von der Gemeinde und dem Volksbund getragen. Die Reservisten suchen aber noch weitere Sponsoren.

„Ich sehe das Projekt als Möglichkeit für eine empathische Bindung der Jugendlichen. Für mich hat das auch mit Friedenserziehung zu tun“, betonte Schulleiter Dirk Richter. Die Zusammenarbeit sei eine Bereicherung für die Schüler, freut er sich über die Entwicklung. - jb/bor