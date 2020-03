„Global Player“ baut in Ahlhorn

Ahlhorn – Der global tätige Konzern Gazeley plant, auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Ahlhorn auf einem rund 450 000 Quadratmeter großen Areal ein Logistikzentrum „Bremen-Süd“ zu errichten (wir berichteten). Wie das Unternehmen mitteilt, sei jetzt die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt worden. Gazeley bezeichnet sich selbst als „ein führender globaler Entwickler und Investor von Logistik-immobilien und Distributionsparks“. Durch den Erwerb der Fläche stärke der Konzern seine Präsenz im Norden Deutschlands.

„Insgesamt sollen im Logistikzentrum Bremen-Süd in den kommenden Jahren vier Gebäude mit einer Gesamtgebäudefläche von rund 250 000 Quadratmetern entstehen, die unter anderem mit Überladebrücken und ebenerdigen Hallentoren ausgestattet sind“, beschreibt Gazeley das Vorhaben. Die Bauten sollen dem „Gold-Standard“ der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ entsprechen.

Eine Anmietung von Teilflächen sei für Kunden ab einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern möglich. „Dank seiner strategisch günstigen Lage im Dreieck Oldenburg-Bremen-Cloppenburg bietet das Logistikzentrum Bremen-Süd ideale Voraussetzungen für Firmenansiedlungen“, unterstreicht das Unternehmen die Vorzüge des Ahlhorner Areals. Hinzu kämen „beste Bedingungen wie anpassungsfähige Flächenzuschnitte und eine moderne Ausstattung“. So können zum Beispiel Projektentwicklungen für Logistik, Produktion und Light-Industrial kurzfristig und flexibel realisiert werden“, fasst Ingo Steves, Gazeley-Managing Director North Europe , die Vorteile der künftigen Logistik-immobilie in der Pressemitteilung zusammen. Und mehr noch: „Die optimale Verkehrsanbindung des Logistikzentrums an die A1 und die A 29 sowie an die Nordwestbahn-Strecke Osnabrück-Oldenburg-Wilhelmshaven machen das Areal zu einem attraktiven Standort für künftige Mieter.“

Mit der Vermarktung des Logistikzentrums an der Vechtaer Straße habe Gazeley die Immobilienberatungsunternehmen Robert C. Spies (Bremen) und den internationalen Dienstleister „BNP Paribas Real Estate“ (in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf) beauftragt. „Das Logistikzentrum verfügt über enormes Potenzial und eignet sich auch für außergewöhnlich große Ansiedlungen neuer Firmen. Aufgrund des fehlenden Flächenangebots stellt dies für die Region Nordwest eine Besonderheit dar“, betonen die Experten der beiden Firmen.

Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke weilt gegenwärtig im Urlaub. In der Pressemitteilung zeigt er sich „hoch erfreut“ über das künftige Logistikzentrum: „Wir freuen uns, mit Gazeley einen zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben und den Grundstein für wirtschaftliches Wachstum in unserer Region legen zu können. Die notwendigen Abstimmungen mit den Behörden und allen beteiligten Akteuren verlief reibungslos. So steht nun auch nach der erteilten Baugenehmigung einer weiterhin guten Zusammenarbeit nichts mehr im Wege.“ fra