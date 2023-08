Unfall auf der A29: 55-Jähriger überschlägt sich und wird schwer verletzt - Ausfahrt gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer, der am Freitag, 25. August, gegen 13:23 Uhr in der Anschlussstelle Ahlhorn verunglückte. Ein Blick in die Polizeiberichte im Landkreis Oldenburg:

Der 55-jährige Mann aus Osnabrück war laut Polizeibericht mit einem Auto auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide unterwegs und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Ahlhorn abzufahren. Im Kurvenverlauf der Ausfahrt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet mit dem Wagen auf den Leitplankenanlauf und überschlug sich. Hierbei kollidierte das Auto mit dem Ausfahrtschild. Im Anschluss kam der Wagen im Sichtdreieck auf allen vier Reifen zum Stillstand.

Eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig am Unfallort vorbeifuhr, kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung des Mannes, nachdem er sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte.

Zusätzlich wurde aufgrund des Unfallhergangs ein Notarztwagen sowie ein weiterer Rettungswagen entsandt. Sie brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn rückte mit 25 Mann zum Unfallort aus, da ersten Meldungen zufolge, Qualm aus dem Motorraum des Fahrzeuges hervortrat. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 1.000 Euro geschätzt wurde.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Anschlussstelle Ahlhorn sowohl im Abfahrts- als auch Auffahrtsbereich kurzfristig gesperrt werden.

Kleinen Bagger gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einer Baustelle zwischen Wardenburg und Tungeln zum Diebstahl eines kleinen Baggers. Die unbekannten Täter müssen dafür vermutlich einen Anhänger oder Trailer für den Abtransport genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend im Zeitraum von 18.30 bis 23.00 Uhr kam es im Binsenweg in Großenkneten in der Nähe des Heckenrosenweges zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, das Diebesgut ist noch nicht näher bekannt. Hinweise an die Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/9410