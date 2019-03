Gemeinsam aufforsten

Ahlhorn – Hoher Besuch an einem internationalen Gedenktag: Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, hat auf Einladung von Forstamtsleiterin Regina Dörrie im Forstrevier Baumweg (nahe der Teichwirtschaft Ahlhorn) Obstbäume gepflanzt. Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von Landrat Carsten Harings und dem Großenkneter Bürgermeister Thorsten Schmidtke, berichten die Landesforsten von der Veranstaltung.

Auf einem geräumten Hausgrundstück zwischen den Teichen pflanzten sie gemeinsam einige Bäume auf einer neuen Streuobstwiese. „Es ist selten, dass eine bebaute Fläche entsiegelt und der Natur zurückgegeben wird“, sagte Dörrie zu der neuen Anlage mit 23 hochstämmigen Obstbäumen. Schirmbeck, oberster Interessenvertreter der Forstwirtschaft in Deutschland, betonte die Bedeutung der lichten Obstwiese für die Artenvielfalt im Wald, vor allem durch die Blüte im Frühjahr und die Früchte im Herbst. Die eigentliche Pflanzfläche war von 25 Mädchen und Jungen des siebten Jahrganges der Waldorfschule aus Hannover-Bothfeld vorbereitet und bepflanzt worden. Zwei Wochen hat die Schulklasse den widrigen Witterungsbedingungen getrotzt und ihren Aufenthalt am Pädagogikzentrum mit der Pflanzung und anderen Arbeiten im Walde absolviert. Für Klassenlehrer Armin Moselewski hat der Waldeinsatz auch eine tiefere Bedeutung „Wir pflanzen nicht nur Bäume, sondern die Naturerfahrung beim Waldeinsatz soll sich in die Herzen unserer Schüler einpflanzen.“

Bereits seit einigen Wochen werden im Forstamtsbereich bei frostfreier Witterung mit Hochdruck Bäume gepflanzt: „Wir setzen mehr als eine Viertel Million Bäume und werden rechtzeitig zum Frühjahr fertig, sodass die Anwuchschancen für die kleinen Setzlinge recht gut sind“, schildert Stefan Grußdorf, Betriebsdezernent des Forstamtes, die Lage. Ein Blick auf die Baumarten zeige deutlich die Strategie der Niedersächsischen Landesforsten: den Landeswald mit Laubgehölzen anzureichern. Allein 85 000 Eichen wurden gepflanzt. Davon sind 14 000 Roteichen (Amerikanische Eiche), die auf armen Sandböden auch in Zeiten des Klimawandels gut zurechtkommen sollen. Rund 50 000 Buchen dienen besonders der Anreicherung alter Kiefernwälder mit Mischbaumarten. Dazu gehören auch gut 27 000 Douglasien, die zusammen mit der Buche Nadelwald-Reinbestände anreichert und den Weg zum Mischwald mit mehreren Gehölzarten unterschiedlichen Alters bereitet. Auch 70 000 Ahorne, Linden, Flatterulmen und Esskastanien stehen zur Pflanzung in dieser Saison an. Zudem sollen 25 000 Sträucher für artenreiche Waldränder sorgen. Eine Besonderheit im Forstamt ist die Neuanlage von Wald. Allein in dieser Saison werden rund 30 Hektar neuer Wald gepflanzt. Das Forstamt Ahlhorn umfasst gut 15 000 Hektar Landeswald südlich von Oldenburg, zwischen Cloppenburg/Friesoythe und Syke.