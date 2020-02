Gemeinde will Eigenleistungen fördern

Hauseigentümer im Ahlhorner Sanierungsgebiet sollen finanzielle Unterstützung erhalten

+ Trostloser Anblick: Die Kapitän-Strasser-Straße in Ahlhorn ist ein Schwerpunkt das Sanierungsgebietes in der Ortschaft. Fotos: Hühne

Ahlhorn – Der Name des Sanierungsprogramms für die Ahlhorner Ortsmitte hat sich geändert, die Inhalte bleiben: Aus dem Maßnahmenpaket „Soziale Stadt“ ist jetzt „Sozialer Zusammenhalt“ geworden. Als Teil der Städtebauförderung – maßgeblich finanziert durch Bund und Land – soll die Situation in dem sozialen Brennpunkt deutlich verbessert werden. Als ein Problembereich war dort im Vorfeld insbesondere die Wildeshauser Straße ausgemacht worden (wir berichteten). Die CDU-Ratsfraktion möchte darüber hinaus eine Unterstützung von Grundstückseigentümern in dem Sanierungsgebiet erreichen, damit diese einen eigenen Beitrag dazu leisten können. Dafür soll Geld der Kommune zum Einsatz kommen.