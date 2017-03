Geflügelpest kehrt in den Landkreis zurück

Wildeshausen - Nach einigen Wochen ohne erneuten Ausbruch ist die Geflügelpest in den Landkreis Oldenburg zurückgekehrt. In einem Geflügelbestand in der Gemeinde Großenkneten hat das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg nach Probennahme und Laborauswertung den begründeten Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest festgestellt. Die amtliche Feststellung durch das Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Institus (FLI) liegt noch nicht vor. Es wäre der siebte amtlich festgestellte Ausbruch im Landkreis Oldenburg, nachdem der erste Fall an Weihnachten in der Gemeinde Dötlingen registriert wurde.

Bei dem jetzt betroffenen Betrieb im Ortsteil Halenhorst handelt es sich um eine Haltung mit rund 17 000 Puten. Der Betrieb wurde sofort nach Bekanntwerden des Anfangsverdachts durch das Veterinäramt gesperrt.

Als weitere Präventionsmaßnahme ist die Tötung der Tiere angeordnet worden, die am Dienstag erfolgen soll.

Dieser erneute Ausbruch der Geflügelpest liegt im bereits eingerichteten Beobachtungsgebiet der Ausbrüche in der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg. Rund um den Ausbruchsbetrieb in der Gemeinde Großenkneten richtet das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg mit Wirkung vom Donnerstag um 0.00 Uhr einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet ein. In dem Beobachtungsgebiet (inklusive Sperrbezirk) liegen insgesamt 193 geflügelhaltende Betriebe mit rund 2,3 Millionen Tieren. - dr