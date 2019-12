Der Friedhof der Haustiere

Der Abschiedswald bei Sandkrug ist eine letzte Ruhestätte für Hunde, Katzen und Kleintiere

+ Ruhestätte unter Kiefern: Im Abschiedswald in den Osenbergen finden Haustiere ihre letzte Ruhestätte. Foto: Städing

Ahlhorn/Sandkrug – Vor elf Jahren hat Revierförster Karl-Heinz Pelster den Abschiedswald Sandkrug eingerichtet. Seitdem sind in den Neu-Osenbergen nahe der Ortschaft – im Schutz von 80-jährigen Kiefern – rund 750 Haustiere beigesetzt worden. „Wir hatten in den ersten Jahren etwa fünfzig Haustierbestattungen und sind in 2019 bei fast hundert Bestattungen angelangt“, bestätigt Pelster den Bedarf nach einer naturnahen, derartigen Bestattungsmöglichkeit. „Wir beobachten auch eine sehr starke emotionale Bindung an die bestatteten Tiere,“ weiß Pelster zu berichten. Und weiter: „Der Abschiedswald wird von den Tierhaltern regelmäßig aufgesucht. Und obwohl er in unserem naturnahen Konzept nicht vorgesehen ist, gibt es ein zunehmendes Bedürfnis die Haustiergräber mit Blumen oder Ähnlichem zu schmücken.“