Forstamt sperrt Waldzufahrt für Autos

Straße am Blockhaus Ahlhorn dicht / Grund ist erhöhte Brandgefahr

+ Motoren unerwünscht: Wegen des ausgetrockneten Waldes hat das Forstamt die Autozufahrt gesperrt. Foto: Landesforsten

Ahlhorn – Das Forstamt Ahlhorn hat die Zufahrt zum Seminarzentrum Blockhaus in Ahlhorn, die sogenannte Blockhausstraße, gesperrt. Ab dem ehemaligen Munitionsdepot versperre nun eine Schranke die Weiterfahrt in das Wald- und Teichgebiet, heißt es in einer Mitteilung.