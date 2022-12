Erste Sammelunterkunft für die Gemeinde Großenkneten in Huntlosen

Von: Gero Franitza

Platz für 50 Flüchtlinge: Die Gemeinde hat das leer stehende Gasthaus in Huntlosen angemietet. © Franitza

Huntlosen – Die Zahl der im Landkreis und den Gemeinden tatsächlich aufzunehmenden Flüchtlinge – aus der Ukraine, aber auch anderen Ländern – bleibt hoch. Und mit ihr auch der Raumbedarf. Um diesem zu begegnen, hat die Gemeinde Großenkneten jetzt ein Gebäude angemietet, in das demnächst rund 50 Geflüchtete und Vertriebene aufgenommen werden können:

nämlich das ehemalige „Meyer´s Gasthaus“ in Huntlosen. Die Kommune wird die ungenutzte Immobilie anmieten. Während einer Informationsveranstaltung am Donnerstagnachmittag berichteten Ordnungsamtsleiterin Frauke Asche und Christiana Dölemeyer, Leiterin des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung des Landkreises, über die Planungen. Dazu eingeladen waren unter anderem Vertreter örtlicher Vereine und Einrichtungen.

Die vielen Anwesenden, rund 50 Interessierte waren erschienen, zeigten „das große Interesse an dem, was geplant ist“, sagte Asche. Die Gemeinde habe noch keine Erfahrung mit dieser Art Unterkunft. Deswegen arbeite man mit den Maltesern zusammen, die ja bereits in Wildeshausen diese Einrichtungen betreuten. Der Hilfsdienst werde auch Personal stellen, das täglich rund um die Uhr vor Ort ist, sich um die Bewohner kümmert und gleichzeitig als Ansprechpartner für die Einwohner des Ortes fungiere. Mit ihr und Benjamin Bak werde es feste Ansprechpartner im Ordnungsamt geben, so Asche. Darüber hinaus sei auch die Diakonie mit Sozialarbeitern im Boot, die Gemeinde arbeite außerdem eng mit dem Landkreis zusammen. Kindergarten und Grundschule in Huntlosen seien bereits informiert und hätten gebeten, weiterhin informiert zu werden.

Enwicklung ungewiss

Wie sich die Gesamtlage entwickeln werde, lasse sich allerdings nicht abschätzen. Deswegen sei es gut, wenn die Gemeinde jetzt derart vorbereitet sei, anstatt Ad-hoc eine Turnhalle oder ein Dorfgemeinschaftshaus schließen und umfunktionieren zu müssen. „Auch für uns ist es Neuland“, so Asche.

„Wir sind der Familie Meyer dankbar, dass sie uns dieses Angebot gemacht hat“, sagte Dölemeyer. Das ehemalige Gasthaus sei „wohnlich“, erste Zimmer seien bereits beziehbar. In dem Festsaal sollten Wohnboxen aufgebaut werden, wie sie das THW bereits in Wildeshausen installiert habe. Der Gasthof verfügt über fünf Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer; eine größere Ferienwohnung weist drei Schlafzimmer auf. Dölemeyer erläuterte, dass die Landkreise über das Land Niedersachsen nach einem Schlüssel berechnete Kontingente an Flüchtlingen zugeteilt bekommen. Bis März 2023 sollen dies hier 1 538 Personen sein, davon sind bislang (Stand 16. Dezember) 251 angekommen. In den kommenden drei Monaten werde also noch Platz für 1 287 Personen gesucht. In den Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften sowie den noch nicht in Anspruch genommenen Notunterkünften stünden aktuell insgesamt kreisweit noch und 500 Plätze zur Verfügung.

Im Anschluss konnten die Anwesenden Fragen stellen. So wollte ein Huntloser wissen, ob die Flüchtlinge permanent hier wohnen werden, oder ob sie weiterverteilt würden, sobald es Wohnungen gebe. Letzteres könnte durchaus der Fall sein, entgegnete Asche. Ralph Meyer, der für die Malteser die Unterkünfte in Wildeshausen leitet, ergänzte, dass insbesondere die Ukrainer erstaunlich mobil seien: Sobald sie ihre entsprechende Anerkennung haben, zögen sie oftmals rasch zu Verwandten oder Freunden weiter.