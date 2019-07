Feuerwehr verhindert Waldbrand bei Steinloge in letzter Sekunde

„Da haben nur wenige Sekunden gefehlt“, sagte Ahlhorns Ortsbrandmeister Carsten Rönnau: Seine Kameraden und Feuerwehrleute aus Großenkneten haben am Donnerstag gegen 16.15 Uhr verhindert, dass sich ein Flächenbrand von einem Feld bei Steinloge auf einen angrenzenden Wald ausdehnt. Nur dank des großen Tanklöschfahrzeugs der Ahlhorner Feuerwehr war es möglich gewesen, den Brand vor Erreichen der Waldgrenze zu stoppen. Zuvor war eine Strohpresse in Brand geraten. Und innerhalb von Sekunden stand das trockene Getreide in Flammen. Stand 17.10 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Im Einsatz befanden sich 46 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen. Foto: franitza