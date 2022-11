Fahrlässige Tötung: Geldstrafe für Mann aus Großenkneten

Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Hof

Wildeshausen/Großenkneten – Mit einem tragischen Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag das Amtsgericht Wildeshausen beschäftigt. Auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Gemeinde Großenkneten war am 28. Juni 2021 eine Mitarbeiterin zu Tode gekommen. Das Amtsgericht hatte wegen fahrlässiger Tötung einen Strafbefehl über 90 Tagessätze gegen den Senior-Chef verhängt. Dagegen hatte der Mann Einspruch eingelegt, den er aber im Laufe des Verfahrens zurückzog.

Dem 70-Jährigen wurde vorgeworfen, er habe zwei aneinandergekoppelte und mit Mist beladene Pferdeanhänger nicht ausreichend abgesichert. So sei das Gespann ins Rollen gekommen, habe die Mitarbeiterin erfasst und gegen den Betonpfeiler einer Hofeinfahrt gedrückt. Dabei erlitt die Frau so schwere innere Verletzungen, dass sie verstarb.

Mitarbeiterin auf einem Hof tödlich verletzt

Bei dem vorderen Anhänger war die Handbremse defekt. Der Mann hatte deswegen zwar das Kantenstück eines Dachziegels vor einen Reifen gelegt. Aber der „Stein“, wie es vor Gericht hieß, war wohl infolge des hohen Gewichts zerborsten. Das Gespann rollte los. Laut Aussage des 70-Jährigen gab es noch eine zweite Absicherung, einen weiteren Stein auf der anderen Seite. Der Mann hatte sich, wie er sagte, nach dem Abstellen und Sichern der Anhänger für zehn Minuten entfernt. Als er wiederkommen sei, habe der andere Stein aus unerklärlichen Gründen einen halben Meter neben dem Abstellplatz des Gespanns gelegen. Da war die Frau schon eingeklemmt gewesen.

Der Betonpfeiler befand sich rund 20 bis 30 Meter vom Abstellplatz entfernt. Das Gelände sei leicht abschüssig, so der Angeklagte. Die Frau stand offenbar mit dem Gesicht zu den Anhängern, als sie getroffen und gegen den Pfeiler gedrückt wurde. Der 70-Jährige leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und es wurde ein Notarzt gerufen. Aber es half alles nichts.

Vorfall belastet die Familie stark

Der Vorfall belastet den Angeklagten genau wie seine Familie stark. Vor Gericht schilderte er den Hergang teils unter Tränen. „Das Opfer war wie eine Tochter für meinen Mandanten“, sagte der Verteidiger. Der Mann habe nach wie vor ein gutes Verhältnis zu den Eltern der Frau.

Seitens der Verteidigung ging es vor allem darum, die Strafe von 90 Tagessätzen zu reduzieren. Zum einen gilt der Angeklagte damit als vorbestraft. Zum anderen muss er damit rechnen, dass ihm der Jagdschein entzogen wird. „Niemand hat gesehen, wie es zu dem Unfall gekommen ist“, wies der Verteidiger auf offene Fragen hin. So sei unklar, warum die zweite Absicherung woanders lag. Auch stellte er die Frage in den Raum, ob das Opfer versucht habe, das Gespann aufzuhalten.

„So mache ich das nicht mit“, zeigte sich der Staatsanwalt jedoch wenig kompromissbereit. „90 Tagessätze sind eine völlig übliche Höhe. Es geht hier um den Tod eines Menschen.“ Vielleicht sei das Opfer abgelenkt gewesen, vielleicht nicht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so wahnsinnig war und versucht hat, das Gespann aufzuhalten.“ Er habe überhaupt keinen Zweifel, dass es sich hier um eine fahrlässige Tötung handele. Es sei nicht erlaubt, einen Anhänger derartig improvisiert abzusichern. Und: „Rechtlich genügt auch eine Mitverursachung für eine Verurteilung.“

Der Verteidiger zog sich mit seinem Mandanten zur Beratung zurück und verkündete dann: „Wir ziehen den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Mein Mandat kann einfach nicht mehr.“ Nach der Einstellung des Verfahrens äußerte sich der 70-Jährige noch einmal: „Es war ein Unfall. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“