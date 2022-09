Manche denken schon an Wasserstoff

Von: Gero Franitza

Klappmaulkomiker Walter Momsen befragt Exxonmobil Deutschlandchef Jens-Christian Senger (M). und Technik-Geschäftsführer Axel Weiß. © Franitza

Sage/Großenkneten – Die Erdgasaufbereitungsanlage des Konzerns Exxonmobil in Sage (Gemeinde Großenkneten) besteht seit 50 Jahren – mehr als 220 Milliarden Kubikmeter sogenanntes Sauergas sind dort seitdem gereinigt (indem Schwefelwasserstoff entzogen wird) und ins deutsche Netz eingespeist worden. Während einer Jubiläumsveranstaltung am Donnerstag berichteten die Akteure von der Bedeutung der Anlage – und gaben vorsichtige Ausblicke in die Zukunft.

Im Interviewstil moderiert hatte die Veranstaltung – mit rund 80 Gästen aus Politik und Wirtschaft – der Klappmaulkomiker Werner Momsen. Er stellte auf dem kleinen Podium teils lustige, teils persönliche, aber auch hintersinnige und etwas freche Fragen.

Momsen bat zuerst Landrat Christian Pundt und Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke zu sich auf die Bühne. Die Anlage sei „ein absoluter Segen“ für die Gemeinde, sagte Letzterer. So ein Werk zu errichten, wäre heute vielleicht nicht mehr möglich. Die Kommune habe einen Großteil ihres Wohlstandes Exxonmobil zu verdanken. Gegner der riesigen Anlage gebe es in der Gemeinde keine, antwortete er auf eine Frage. Das möge daran liegen, dass das Unternehmen viele Jobs stelle, einige zugezogene Mitarbeiter in der Gemeinde sesshaft geworden sind, so Schmidtke. Die Anlage werde „von der breiten Masse der Bevölkerung getragen“. Pundt unterstrich ihre Bedeutung: Der Konzern produziere im Landkreis, schaffe Arbeitsplätze und zahle hier seine Steuern. Und was wünschten sich die beiden von dem Konzern? „Ich hoffe, dass Exxonmobil am Ort bleibt“, sagte Pundt. Er sehe Möglichkeiten, hier auch künftig etwas zu entwickeln. So könnte vielleicht vor Ort Wasserstoff produziert werden: „Das wäre doch eine vernünftige Zukunft.“ Natürlich könne der Konzern auch sein Hauptquartier nach Großenkneten verlegen, scherzte er und erntete dafür Lacher und Beifall. Schmidtke war da etwas weniger direkt: Er hoffe vor allem, das Unternehmen möglichst lange in der Gemeinde zu halten und dessen Entwicklungen „zu begleiten“.

Die Aufbereitungsanlage in Sage. © Exxonmobil

Der gebürtige Wildeshauser Jens-Christian Senger, Deutschlandchef von Exxonmobil, und Axel Weiß, technischer Geschäftsführer von Exxonmobil Deutschland, dankten ihren Mitarbeitern vor Ort und lobten deren konstante Leistungen über 50 Jahre hinweg. Gleiches gelte für die Auftragnehmer, die teilweise jahrzehntelang mit dabei seien. 2,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas werde jährlich in die Leitung eingespeist, so Senger, der in der Gemeinde Dötlingen lebt. Das seien vor einem Jahr 2,5 Prozent noch des in Deutschland verbrauchten Volumens von 100 Milliarden Kubikmeter gewesen. „Das ist schon eine Menge“, unterstrich er die Bedeutung der Sager Anlage. Seit deren Bestehen sei in Sage zweieinhalbmal der gesamte bundesdeutsche Bedarf produziert worden.

Weiß wünschte sich, „noch intensiver in die Diskussion zu kommen“, was künftig mit der Anlage werden soll, etwa über die Wasserstoffproduktion. Es gebe „ganz viele Ideen und Möglichkeiten“. Deswegen hoffe er, auch mit der Politik zusammenzukommen und darüber reden zu können. Senger nahm den Ball auf: Er erhoffe sich, dass dafür die „kleinteilige Diskussion“ in der Gesellschaft zurückgedreht werde – die Politik könne ihren Beitrag dazu leisten. „1972 war es leichter, etwas Großes zu denken“, verdeutlichte er sein Anliegen. Die Bedeutung der Energie habe sich innerhalb des vergangenen Jahres gewandelt, gab er zu bedenken. Beide Seiten sollten daher einander zuhören.

Wasserstoff und Geothermie „perspektivisch“ denkbar

In einem kurzen Gespräch nach der Veranstaltung schätze er die Lebensdauer der Anlage ein: „Zehn bis 20 Jahre sind überhaupt kein Problem“, so Senger. Danach werde die Produktion nicht mehr wirtschaftlich sowie das „physikalische Limit“ der hiesigen Förderung erreicht sein. Das hier aufbereitete Gas, sagte Senger, werde vor allem in der Region verbraucht: „Hier entsteht Wertschöpfung.“ Demnächst werde jedoch aus der ganzen Welt Gas mit Schiffen nach Deutschland gefahren, das verursache einen deutlich höheren Kohlendioxid-Ausstoß. „Perspektivisch“, er unterstrich den Begriff, ließe sich die Infrastruktur der Anlage – unter anderem das Leitungsnetz – für „irgendwas mit Wasserstoff“ weiternutzen. Auch dürften die rund 200 Bohrlöcher im Oldenburger Land nicht vergessen werden, die tief in die Erde hinabgehen. Diese ließen sich – perspektivisch, wie er erneut betonte – für Geothermie (Erdwärme) nutzen.