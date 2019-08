Die „Evergkneter“ feiern gemeinsam

Evergem/Großenkneten – 127 Einwohner der Gemeinde Großenkneten haben ihre belgische Partnerkommune Evergem besucht, um dort das traditionell im zweijährigen Wechsel stattfindende Partnerschaftsfest zu feiern. Angeführt wurde die Delegation aus dem Oldenburger Land von Bürgermeister Thorsten Schmidtke sowie der Partnerschaftsausschuss-Vorsitzenden der Gemeinde Großenkneten, Maria Wübbeler.

Drei Reisebusse waren am Freitagmorgen am Großenkneter Rathaus gestartet. Unter den Gästen befanden sich eine Volleyballgruppe des TV Ahlhorn, die Jagdhornbläser des Hegerings Großenkneten und die Bläsergruppe „Sager Heide“. Doch damit noch lange nicht genug: Eine Besuchergruppe der Behinderteneinrichtung „Gut Sannum“ sowie verschiedene Gruppen der Jugendfeuerwehren, die „Lovely Fairies“ vom TSV Großenkneten, die Gemeindejugendpflege und Messdiener der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter gingen mit auf Fahrt, berichtet das Kneter Rathaus.

Der Bürgermeister der Gemeinde Evergem, Joeri De Maertelaere, die „Verbroederingscommissie Evergem“ sowie die vielen privaten Gastgebern nahmen die Gäste aus Deutschland am Schloss (Kasteel) von Wippelgem in Empfang. Nach einigen Ansprachen hissten die Freunde aus den Nachbarländern unter Klängen der Europahymne die Fahnen ihrer Gemeinden. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang durch die Jagdhornbläser. Am Abend schloss sich ein gemeinsames Abendessen aller im „Zaal de Molen“ in Wippelgem an. Am zweiten Tag der Reise konnten die Gäste und Gastgeber an verschiedenen Programmpunkten nach eigener Wahl mitmachen. Sportliche Aktivitäten, wie beim regional weit verbreiteten „Curve Bowl“, Mini-Fußball und Volleyball waren ebenso gefragt wie der Auftritt der „Lovely Fairies“. Am Nachmittag bestand die Gelegenheit, an einer Stadtführung durch Gent teilzunehmen oder die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Die Jugendfeuerwehr nahm das Angebot wahr, die Genter Berufsfeuerwehr zu besuchen. An dem folgendenden Festabend mit Essen, Musik und Tanz kamen in schönem Rahmen insgesamt 220 Personen zusammen.

Im Zuge der offiziellen Ansprachen durch die Bürgermeister der beiden Gemeinden überreichte Bürgermeister Schmidtke das von der Reisegruppe mitgebrachte Gastgeschenk an seinen belgischen Amtskollegen De Maertelaere: Dabei handelte es sich um einen aus Holz nach individuellen Vorgaben erstellten Keiler, der auf der Evergemer Flagge abgebildet ist. Darüber hinaus erhielten die gastgebenden Organisatoren neben verschiedenen Weinpräsenten die neuen vom Partnerschaftsausschuss der Gemeinde Großenkneten angeschafften Polo-Shirts mit dem Großenkneter Wappen überreicht. Die belgischen Gastgeber bedachten die Besucher aus dem deutschen Nordwesten ebenso mit Präsenten. Filip Huysman überreichte Bürgermeister Schmidtke, der Partnerschaftsausschus-Vorsitzenden Maria Wübbeler und Hauptamtsleiterin Antje Oltmanns Bilder mit örtlichen Motiven.

Am Sonntag nutzten viele Teilnehmer noch die Gelegenheit für einen Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche Sint-Christoffel in Evergem. Bei diesem waren Großenkneter Lektoren und Messdiener sowie die Jagdhornbläser mit eingebunden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand dann bereits die Rückreise für die Kneter Delegation an. „Alle waren zufrieden und waren erfreut, wieder einmal ein äußerst freundschaftliches Fest miteinander gefeiert zu haben, welches von vielen Erlebnissen und Höhepunkten zwischen den ,Evergknetern‘ geprägt war“, heißt es abschließend im Reisebericht der Gemeinde. Das nächste Partnerschaftsfest steht voraussichtlich 2021 in Deutschland an.