Hoheitlicher Autounfall bei Ahlhorn war 1911 reichsweit eine Sensation

Ahlhorn - Von Dirk Faß. Unfälle wie der Folgende, der sich im Jahre 1911 auf der jetzigen B213 zugetragen hat, würden heute wegen ihres geringen Schadens in der Presse kaum Erwähnung finden. Es sei denn, es handele sich um eine bekannte Persönlichkeit. So war es auch im genannten Jahr, als Prinz Heinrich von Preußen mit seinem Automobil verunglückte. Im Oldenburgischen wie im Oldenburger Münsterland war es eine Sensation, über die noch Jahrzehnte später berichtet wurde.

Aber nicht nur die örtliche Presse verfolgte den Ausgang des Unfalls. Unter seinem Zeichen „P.H.“ war es kein anderer als Prinz Heinrich von Preußen selber der 1911 in der „Allgemeinen Automobil-Zeitung Berlin“ einen eingehenden Bericht veröffentlichte. Dieser Schilderung mit einem von der Hand des Prinzen angefertigten Situationsplan wurde darauf am 3. September 1911 im Berliner Lokal-Anzeiger veröffentlicht.

Der Sager Lokalhistoriker Dirk Faß überliefert für unsere Zeitung den Bericht des Prinzen, der nach seiner höchst detailreichen Beschreibung des Unfallhergangs zu einem – auch aus heutiger Sicht noch – interessanten Resümee kommt.

Der Prinz berichtet: „Das Städtchen Cloppenburg in Oldenburg an der sogenannten Holländischen Straße gelegen, wurde am 9. August etwa gegen 9.40 Uhr 40 Min passiert. Von hier folgte ich der recht guten, schnurgraden, über Ahlhorn nach Delmenhorst führenden Chaussee. Die Besatzung des Automobils bestand aus mir selbst am Steuer, meinen durch neun Jahre hindurch erprobten, treuen Chauffeur Hans Hartz, der neben mir saß. Meinen persönlichen Adjutanten, Korvettenkapitän von Usedom, der den linken hinteren Sitz innehatte und schließlich meinem kleinen ständigen Reisebegleiter, einem Foxterrier namens Jimmy – eine durchaus harmonische und aufeinander während vieler Fahrten eingespielte Reisegesellschaft.“

„Wie schon erwähnt, bietet die gute Chaussee keinerlei Schwierigkeiten und befindet sich in meiner Fahrtrichtung gedacht, kein Sommerweg wie die eifrige und allzeit sensationslüsterne Presse behauptete, an der rechten Seite des Weges, wohl aber ein festgetretener, von den Radfahrern benutzter Fußweg.

+ Prinz Heinrich © Repros: Faß

Etwa beim Kilometerstein 40,1 bemerkte ich ein mir entgegenkommendes Automobil, dem ich ausweichen wollte, hierbei, meiner Gewohnheit gemäß, die Fahrt etwas verlangsamend und nach der rechten Straßenseite hinübersteuernd. Als ich genug Raum gegeben hatte, wollte ich mein Fahrzeug wieder auf geraden Kurs zurücklenken und legte zu diesem Zweck das Handrad nach links. In diesem Augenblick hörte ich einen deutlich vernehmbaren Klang, etwa wie wenn man ein Taschenmesser laut zuklappt, oder mit einem scharfen Meißel auf ein Metallrohr klopft. Im gleichen Augenblick fühlte ich das Lenkrad sich lose drehen – ohne Widerstand in meinen Händen, die mechanisch die Weiterbewegung nach links machten, die Hilflosigkeit meiner Lage mit sofort zum Bewusstsein bringend bei einer Geschwindigkeit von nahezu 50 Kilometer, also circa zehn bis 15 Meter in der Sekunde.“

„Ein Stoß, dann ein Krach, dass mir Hören und Sehen verging, ein Ruck, ein kräftiger Stoß gegen meine Brust, der mir den Atem und teilweise mein Denkvermögen raubte, ein heftiger Schmerz am rechten Knie, dann – Totenstille. Als ich mein Denkvermögen wiedererlangt hatte, fühlte ich mich nach vorn übergebeugt, stark nach Atem ringend, etwa wie wenn man in Eile einen steilen Hang zu erklimmen versucht hat. Die Brust schmerzte, aber ich hatte die Empfindung, als sei sonst alles in Ordnung.“

Im Folgenden schildert Prinz Heinrich die Szenerie an der Unglücksstelle, den blutüberströmten Chauffeur, das zerstörte Auto, den gespaltenen Baum sowie die ersten Hilfeversuche. Ärztliche Untersuchungen ergaben später, dass sich von Usedom den linken Unterarmknochen gebrochen und sich eine leichte Gehirnerschütterung sowie eine Zerrung der Wadenmuskeln zugezogen hatte. Der Fahrer hat weitaus weniger Glück: Er erlitt einen Bruch der Schädelbasis und des Jochbogens und wurde in Cloppenburg versorgt.

So denn die beiden Verletzten wieder vollständig genesen, resümiert der Prinz, möchte er seinen „ersten und zugleich schwersten Automobilunfall nach einer neunjährigen Praxis“ um nichts missen:. „Vielleicht lernt die Automobiltechnik etwas dazu und bewahrt so andere vor ähnlichen Vorkommnissen, vielleicht wird mancher nachdenklich, der gewohnt war, sein Auto nach gemachter Fahrt in den Schuppen zu schieben, um es dann, bei nächst sich bietender Gelegenheit, einfach aus denselben zu Gebrauch hervorzuziehen und loszufahren. Auch mag es eine Warnung sein für jene, welche durchaus nur ein sogenanntes ,billiges‘ Auto haben wollen.“

„Wenn ein Staat ein Fahrzeug wie das Automobil soweit berücksichtigt, dass er es zu einer Steuereinnahmequelle macht und es unter bestimmte Gesetze und Polizeivorschriften stellt, so hat er meiner Ansicht nach auch die Verpflichtung der Gegenleistung, insofern, als er für die Erhaltung und Verkehrsmöglichkeit dieses modernen Kulturträgers sorgen muss, und zwar durch gute, dem sonstigen Ansehen des Staates entsprechende Straßen.“