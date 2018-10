Durch „Verarmung“ wird der Boden wieder wertvoll

Bissel - Im Rahmen des EU-geförderten Projekts „Atlantische Sandlandschaften“ optimiert der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Landkreis Oldenburg den Erhaltungszustand von Lebensraumtypen: Eines davon ist das Naturschutzgebiet „Sager Meere, Kleiner Sand und Heumoor“. Dieses weist eine große Vielfalt an seltenen Lebensräumen und Arten auf, berichtet der NLWKN in einer Pressemitteilung. Schutzbedürftig sind vor allem die Heiden und Sandmagerrasen im „Kleinen Sand „bei Bissel.

Doch ist der Boden in diesem Gebiet durch „Humusakkumulation“ beeinträchtigten worden, berichtet der Landesbetrieb weiter. Sprich: Auf den traditionell nährstoffarmen, sandigen Untergrund hat sich eine nährstoffreiche Schicht gebildet. Dies ermöglicht es Pflanzen zu wachsen, die dort ursprünglich nicht vorkamen. Um den Erhaltungszustand wieder zu verbessern, wird nun im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten „Life“-Projektes (Förderprogramm der EU für Umwelt, Naturschutz und Klimapolitik) das Mosaik der beiden Lebensraumtypen auf einer Fläche von rund acht Hektar erstmals instandgesetzt. Der Landkreis Oldenburg und der NLWKN wollen so diese Fläche aufwerten.

Denn die humosen Böden beeinträchtigen den Erhaltungszustand dieser Flächen. Daher werden ab Oktober in einem Heidebereich auf etwa 2,3 Hektar Gehölze entnommen und der jetzige Oberboden „geschoppert“, heißt es in dem Text weiter. Das bedeutet, dass die Vegetationsschicht bis auf den mineralischen Grund maschinell abgetragen wird. Das Material wird anschließend aus dem Gelände entfernt. Wenige Gehölzrückstände verbleiben jedoch auf den Flächen, um Reptilien wie der Zauneidechse und verschiedenen Amphibienarten als Quartiere zu dienen. Die etwa acht Hektar große Areale wird dann nach dieser Erstinstandsetzung in ein Schafbeweidungskonzept übernommen.

Das Naturschutzgebiet „Sager Meere, Kleiner Sand und Heumoor“ erstreckt sich über ein Gebiet von rund 200 Hektar nordwestlich von Großenkneten. Das Gebiet weist neben den Sager Meeren als nährstoffarmen Geestseen sowie renaturierungsfähigen Hochmoorflächen im Heumoor einen Flickenteppich der Lebensraumtypen „Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen“ sowie „offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen“ im Kleinen Sand bei Bissel auf.

