Diese Eicheln sind gefragt

Ahlhorn/Goldenstedt - Die Forstabteilung mit der Zahl 13 im Herrenholz bei Goldenstedt ist in diesem Jahr ein Glücksbringer für die Niedersächsischen Landesforsten. Die schlanken und sehr gerade gewachsenen hundertjährigen Stieleichen sind als Saatgutbestand anerkannt und werden jetzt geerntet.

„Wir haben in diesem Jahr eine sogenannte Vollmast, das heißt, ein Maximum an Eichelanhang. Die Landesforsten haben eine Firma beauftragt, die Eicheln als dringend benötigtes Saatgut für die Eichennachzucht zu sammeln“, so Revierförster Heiner Brüning aus Barnstorf in einer Mitteilung der Landesforsten. Wenn alles gut läuft, können rund zehn Prozent des landesweiten Bedarf an Samenkapseln über den Forstamtsbezirk Ahlhorn gedeckt werden: Im Herrenholz rechnet er mit einer Ernte von vier bis fünf Tonnen Eicheln. 1 000 Kilogramm Eichelsaatgut ergeben etwa 100 000 Jungpflanzen. Das reicht dann für 15 bis 20 Hektar an Neuanpflanzung.

Jeden Abend wird die Ernte gewogen und direkt zur Forstsaatgut-Beratungsstelle Oerrel der Landesforsten bei Munster gebracht. Dort wird das Saatgut gereinigt, aufbereitet und für die Verteilung an Forstbaumschulen zwischengelagert. In der Revierförsterei Syke gibt es eine weitere Aktion, dort wird eine Eichen-Saatgutplantage mittels ausgebreiteter Netze abgeerntet.

„Unser Bedarf an Eichen-Saatgut ist durch die großen Waldverluste nach der diesjährigen Sturm-, Trockenheits- und Käferkalamität so hoch wie noch nie“, beschreibt Andreas Preuß, Leiter der Forstsaatgutberatungsstelle in Oerrel die Situation. Möglichst 50 Tonnen Saatgut sollen in allen niedersächsischen Wuchsgebieten gewonnen werden. Damit könnten ab Herbst 2019 über drei Jahre hinweg etwa fünf Millionen Eichenpflanzen bereitgestellt werden. Forstliches Saatgut darf nur aus anerkannten Beständen gewonnen werden, das ist gesetzlich so geregelt. Es gibt bei gleicher Baumart jedoch verschiedene Herkunftsgebiete, denn die Bäume haben sich genetisch über die Jahrtausende individuell an das örtliche Klima angepasst. So gibt es allein in Niedersachsen vier verschiedene Herkunftsgebiete, berichten die Landesforsten.

Im Forstamt Ahlhorn werden Stieleichen im Herrenholz bei Goldenstedt auf neun Hektar Saatgutfläche geerntet und auf zwei Hektar in der Westermark bei Syke. Das Alter der „Mutterbäume“ beträgt rund 110 Jahre. Der Eichenanteil in den Niedersächsischen Landesforsten liegt derzeit bei 14 Prozent. Von den drei verbreiteten Arten sind die Stiel- und die Traubeneiche als heimische Arten bekannter als die aus Nordamerika stammende und genügsame Roteiche. Diese wird – auch mit Blick auf den Klimawandel – gerne auf armen und trockenen Sandböden gepflanzt, erläutern die Experten. Die heimischen Eichen sind aufgrund ihres dauerhaften und vielseitigen Holzes wiederum in der Holzwirtschaft gefragt. Wegen der sehr großen Zahl von Pflanzen und Tieren, die in Eichen-Lebensräumen vorkommen, sei zudem die ökologische Bedeutung sehr hoch. In Baumschulen angezogene Bäumchen werden benötigt, um neue Wälder anzulegen: Besonders auf den Freiflächen, die durch Windwurf oder Käfer entstanden sind (wir berichteten), heißt es abschließend.