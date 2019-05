Deponie soll im September in Betrieb gehen

Haschenbrok – Der Bau einer Mineralstoffdeponie bei Haschenbrok (Gemeinde Großenkneten) auf dem Gelände der ehemaligen Sandabbaugrube hatte die Gemüter der Anwohner und Naturschützer bewegt. Eine Klage des Naturschutzbundes (Nabu) gegen den Planfeststellungsbeschluss hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Juli vergangen Jahres in allen Punkten zurückgewiesen, eine Revision nicht zugelassen (wir berichteten). Damit konnte der künftige Betreiber, die Firma Bodenkontor Steinhöhe (Ganderkesee), beginnen, das Rund 15 Hektar große Areal umzubauen und Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Seitdem war das Unternehmen nicht untätig.

Die gegenwärtig noch laufenden Arbeiten sollen nach den aktuellen Planungen im August fertiggestellt sein, berichtet Geschäftsführer Gerd Horstmann auf Anfrage unserer Zeitung. Dazu zählen neben der weiteren Infrastruktur unter anderem Betriebsgebäude, eine Fahrzeugwaage, eine Reifenwaschanlage, Sickerwasserbecken sowie die Tondichtung der Deponie. Hinzu kommen umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen im Hinblick auf den Naturschutz. Im September solle die Deponie dann in Betrieb genommen werden.

„Als Ersatzmaßnahme für den ehemaligen Sandabbau setzt der Vorhabenträger auf 13,5 Hektar landwirtschaftlich vorgenutzter Fläche Erstaufforstungen um“, erläutert Anke Rüpke vom mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragten Ingenieurbüro. Als Kompensation für Bau und Betrieb der Mineralstoffdeponie sind elf Ausgleichsmaßnahmen sowie elf vorgezogene Maßnahmen festgelegt worden. Außerhalb des Deponiegeländes seien – ohne die Aufforstungsflächen – weitere 14,6 Hektar Fläche erworben und aus der Nutzung genommen worden, um die Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. „Insgesamt belaufen sich damit die extern durch Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen gebundenen Flächen auf rund 28 Hektar und damit rund das Doppelte der Eingriffsfläche“, gibt die Ingenieurin einen Einblick. Als abgedichtete Ablagerungsfläche seien 11,05 Hektar vorgesehen. „Ergänzend zur reinen Flächenbilanz von Eingriff und Ausgleich ist zu berücksichtigen, dass mit Realisierung des Deponievorhabens die spezifischen Lebensraumansprüche zum Beispiel von Kreuzkröte und Flussregenpfeifer weitaus länger erfüllt werden, als es bei der natürlichen Entwicklung des Geländes der Fall gewesen wäre“, so Rüpke weiter.

Die Bürgerinitiative Steinhöhe (BI), die sich seit 2011 gegen die geplante Deponie im Bereich Hengstlage/Haschenbrok wehrt, berichtet derweil von ihrer jüngsten Hauptversammlung im Sporthaus Döhlen. So sei der Vorsitzende Rainer Beewen in seinem Jahresbericht im Wesentlichen auf den Richterspruch eingegangen: „Das Urteil haben wir zunächst enttäuscht hinnehmen und die Begründung abwarten müssen“, so Beewen. Die Prüfung der sehr umfangreichen Begründung durch ihren Rechtsanwalt habe ergeben, dass diese „aus naturwissenschaftlicher Sicht inhaltlich an vielen Stellen mindestens unbefriedigend“ sei. Gleichwohl: Die sehr hohen Voraussetzungen für die Annahme einer Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht seien allerdings nicht erfüllt. Mangels Aussicht auf Erfolg sei deshalb auf eine solche Beschwerde verzichtet worden.

Bei den Vorstandswahlen gab es Veränderungen: Rainer Beewen und Dieter Kreye (Beisitzer) traten nicht zur Wiederwahl an. Zum neuen Vorsitzenden wurde Claus Rohde gewählt, der bislang als Sprecher fungierte. Das Amt des Sprechers übernahm Henning Kappelmann. Zudem wurde Jens Reichelt als neuer Beisitzer in den Vorstand bestimmt. Alle übrigen Vorstandsposten blieben unverändert: zweiter Vorsitzender Gerd Krumland, Kassenwart Henning Rowold, Schriftführer Mirco Meyer und Beisitzer Jürgen Seeger.

„Ich glaube, es ist wichtig, die BI jetzt nicht aufzulösen, sondern den Bau und Betrieb der Deponie weiter kritisch zu begleiten und hierbei insbesondere auf die Einhaltung der Vorgaben des geänderten Planfeststellungsbeschlusses zu achten“, so der neue Vorsitzende Rohde.

Und weiter: „Wir konnten die Deponie am Ende leider nicht verhindern, aber den Betrieb deutlich sicherer machen, weil wir diverse Fehler in der Planung aufzeigen konnten und der Antragsteller nachbessern musste. Zudem konnten wir im Schulterschluss mit dem Nabu deutlich mehr Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Naturschutzes durchsetzen“, so Rohde abschließend. fra