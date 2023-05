Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Große Mengen Buntmetall haben Unbekannte in Ahlhorn gestohlen. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Landkreis – Bislang unbekannte Personen haben Buntmetall in Ahlhorn entwendet und dabei einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Dabei Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 15. Mai, 18 Uhr, bis Dienstag, 16. Mai, 8 Uhr, Zutritt zu einem umzäunten Firmenglände am Ida-Gräper-Weg in Ahlhorn. Hier entwendeten sie zielgerichtet Kupferkabel. Dadurch entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Aufgrund der Menge des Diebesguts muss der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein, mindestens mit einem Kleintransporter. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.