Ahlhorner Messerstecher: Bundesgerichtshof verwirft Revision

Mann muss endgültig ins Gefängnis

Die Spurensuche dauerte in Ahlhorn mehrere Stunden.

Ahlhorn - Der Bundesgerichtshof hat die Revision eines wegen versuchten Totschlags verurteilten Mannes zurückgewiesen, der am 28. November vergangenen Jahres in Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten) mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau eingestochen hatte.

Die 5. Große Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Oldenburg hatte den Mann am 14. Juni zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dagegen hatte dieser Berufung eingelegt.

Nach den Feststellungen der Kammer hatte der aus dem Irak stammende Angeklagte auf seine Frau eingestochen, da diese sich von ihm trennen wollte. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau nach Deutschland geflohen. Bei der Registrierung hatte sich die 19-Jährige als 14-Jährige ausgegeben. Sie hatte gemeint, dass sie so leichter ihren schwerstkranken Vater nachholen könne.

Der Unfreiheit entkommen, hatte die Frau in Deutschland das Gefühl entwickelt, selbstbestimmt entscheiden zu dürfen. Doch da hatte sie die Rechnung ohne den Angeklagten gemacht. Er war in Schwanewede untergekommen, die Frau bei ihrer Schwester in Ahlhorn. Am Tattag fuhr der 22-Jährige mit dem Fahrrad zu ihr. Sie sollte ihren Trennungswunsch rückgängig machen. Doch sie blieb dabei. Daraufhin hatte ihr Mann ihr zahlreiche tiefe Stich- und Schnittwunden zugefügt, sodass sie große Mengen an Blut verlor.

Die Frau konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Aufgrund der Sauerstoffunterversorgung hat sie jedoch eine irreversible Hirnschädigung davongetragen. Sie wird dauerhaft unter den Folgen der Tat leiden wird.

Wie der Bundesgerichtshof nun mitgeteilt hat, wurde die Revision durch einstimmigen Beschluss als unbegründet verworfen. Das Strafverfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen.

