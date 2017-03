Bürgerinitiative wartet gespannt auf Urteil

Großenkneten - Gespannt erwarten die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Steinhöhe eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg über die Errichtung einer Wertstoffdeponie an der Krumlander Straße bei Döhlen (Gemeinde Großenkneten). Am Dienstagabend hatte der Vorstand seine 258 Mitstreiter zur Jahreshauptversammlung in das Gasthaus Kempermann eingeladen. 32 waren gekommen. Darunter auch die Landtagsabgeordneten Axel Brammer (SPD) und Karl-Heinz Bley (CDU) sowie der Großenkneter Gemeinderat Klaus Bigalke. Sie ermutigten die BI, den Widerstand fortzusetzen. Neben der Gemeinde hat sich auch der Landkreis gegen die Deponie ausgesprochen. Genehmigungsbehörde ist das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) in Oldenburg.

Vorsitzender Rainer Beewen berichtete, dass noch in den Sternen steht, wann die Entscheidung fällt. Aber zumindest seien bis dahin jegliche Bauarbeiten gestoppt. „Das ist zwar ein Etappensieg, doch wir müssen abwarten. Unsere Argumentation, um einen Stopp zu erreichen, waren zumindest für das OVG stichhaltig“, sagte Beewen. Unter anderem setzt die BI auf geschützte Amphibien wie Kreuzkröten. Bisher entstanden der Initiative Kosten von knapp 50 000 Euro.

Der Investor, die Bodenkontor Steinhöhe Gesellschaft aus Ganderkesee, hatte nach der Genehmigung durch das GAA bereits mit ersten Bauarbeiten begonnen.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand um Beewen im Amt bestätigt. Das Führungsteam besteht aus dem zweiten Vorsitzenden Gerd Krumland, Kassenwart Henning Rowold, Schriftführer Mirco Meyer, Beisitzer Dieter Kreye und Sprecher Claus Rohde. J jb